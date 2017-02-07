Обладатель титула суперчемпиона WBA рассказал о плане на бой с Жакияновым

Их поединок состоится 10 февраля в США.
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Обладатель титула "суперчемпиона" мира по версии WBA в легчайшем весе американский боксер Роуши Уоррен (14-1, 4 КО) рассказал о плане на предстоящий бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым (26-1, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоится 10 февраля в американском городке Толедо (штат Огайо). На кону будут стоять титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. В свою очередь Жакиянову принадлежит пояс "регулярного" чемпиона WBA.
"Это очень важный бой для меня. Я чемпион мира, но мне еще многое нужно сделать. Я хочу собрать все пояса. Первое препятствие - это защита титула. После того как я уберу его (Жакиянова) со своего пути, я буду готов поставить мои титулы против других чемпионов.
В этом бою я должен быть резким. Я должен придерживаться своего плана, потому что этот парень пришел отобрать мой титул. Мой соперник - боксер, который оказывает давление. Он постоянно идет вперед. Мои навыки помогут мне легко его победить", - заявил Уоррен на финальной пресс-конференции.
Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия