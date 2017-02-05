WBA представила афишу титульного боя Жаната Жакиянова

Поединок состоится 10 февраля и станет первым для казахстанского боксера на территории США.
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Жанат Жакиянов. Фото с официального сайта WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала афишу предстоящего титульного боя между казахстанцем Жанатом Жакияновым (26-1, 18 КО) и американцем Роуши Уорреном (14-1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоится 10 февраля в американском городке Толедо (штат Огайо). На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, принадлежащие 29-летнему Уоррену. В свою очередь, 33-летнему Жакиянову принадлежит пояс "регулярного" чемпиона WBA.
Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
Их поединок состоится 10 февраля в американском городке Толедо (штат Огайо). На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, принадлежащие 29-летнему Уоррену. В свою очередь, 33-летнему Жакиянову принадлежит пояс "регулярного" чемпиона WBA.
Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
Rau'shee Warrren @rausheewarren and Zhanat Zhakiyanov will fight this weekend for the WBA Bantamweight Super Championship. Rau'shee Warrren y Zhanat Zhakiyanov lucharán este fin de semana por el supercampeonato gallo de la AMB. #wba #wbaboxing #wbachampionship #boxing #boxeo #bantamweight #pesogallo #RausheeWarrren #ZhanatZhakiyanov #WarrenZhakiyanov