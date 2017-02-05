Юбенк-младший объяснил, почему сорвался его бой с Головкиным в 2016 году

Британский боксер уверен, что их поединок состоится в этом году.
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- Через неделю мы встретимся с командой Головкина, и нам уже никто не помешает сделать бой - отец Юбенка
Крис Юбенк-младший. Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО) объяснил, почему в прошлом году не состоялся его бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
Юбенк-младший имел шанс встретиться с Головкиным в сентябре 2016-го. Организацией боя занимался известный британский промоутер Эдди Хирн, но в итоге соперником казахстанца стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук (проиграл досрочно в пятом раунде, но заработал рекордный для себе гонорар).
Позже Хирн пояснил, почему получилось именно так. По его словам, Крис Юбенк-старший хотел иметь полный контроль над организацией боя, вплоть до гонорара Головкина и подбора боксеров для андеркарта. Хирн не мог пойти на такие условия и отказался от работы с Юбенками.
По мнению Юбенка-младшего, в этих условиях нет ничего необычного, а Хирн просто решил отдать бой своему боксеру.
"Дело не в том, что я не хотел драться с Головкиным, я хотел, но Хирн отдал бой Бруку. Все было готово, но Хирн увидел для себя более простой вариант. Мы не готовы говорить "да" всем условиям и всем этим забавным бизнес-штучкам в его контрактах. Мы хотим честного отношения", - цитирует Юбенка-младшего BoxingScene.com.
"Мы были близки к бою с Головкиным, но непонятно почему Брук решил, что он готов к поединку с GGG. Несмотря на то, что Келл никогда не поднимался в средний вес и даже не собирался побеждать, Хирн увидел перспективы. Я не расстраиваюсь, это плюс для меня, будет больше времени для подготовки к бою с Головкиным", - добавил он.
Ранее британец выразил уверенность, что бой с Головкиным состоится в этом году. "Это бой, которого я хочу, потому что болельщики хотят видеть этот бой. Я вызывал его на поединок на протяжении последних двух лет", - добавил он.
Юбенк-младший в минувшие выходные в Лондоне завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
Отец Юбенка заявил, что через дней десять он встретится с командой Головкина для переговоров. По его словам, у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
При этом ранее Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признавался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.
Юбенк-младший имел шанс встретиться с Головкиным в сентябре 2016-го. Организацией боя занимался известный британский промоутер Эдди Хирн, но в итоге соперником казахстанца стал другой британец - чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук (проиграл досрочно в пятом раунде, но заработал рекордный для себе гонорар).
Позже Хирн пояснил, почему получилось именно так. По его словам, Крис Юбенк-старший хотел иметь полный контроль над организацией боя, вплоть до гонорара Головкина и подбора боксеров для андеркарта. Хирн не мог пойти на такие условия и отказался от работы с Юбенками.
По мнению Юбенка-младшего, в этих условиях нет ничего необычного, а Хирн просто решил отдать бой своему боксеру.
"Дело не в том, что я не хотел драться с Головкиным, я хотел, но Хирн отдал бой Бруку. Все было готово, но Хирн увидел для себя более простой вариант. Мы не готовы говорить "да" всем условиям и всем этим забавным бизнес-штучкам в его контрактах. Мы хотим честного отношения", - цитирует Юбенка-младшего BoxingScene.com.
"Мы были близки к бою с Головкиным, но непонятно почему Брук решил, что он готов к поединку с GGG. Несмотря на то, что Келл никогда не поднимался в средний вес и даже не собирался побеждать, Хирн увидел перспективы. Я не расстраиваюсь, это плюс для меня, будет больше времени для подготовки к бою с Головкиным", - добавил он.
Ранее британец выразил уверенность, что бой с Головкиным состоится в этом году. "Это бой, которого я хочу, потому что болельщики хотят видеть этот бой. Я вызывал его на поединок на протяжении последних двух лет", - добавил он.
Юбенк-младший в минувшие выходные в Лондоне завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
Отец Юбенка заявил, что через дней десять он встретится с командой Головкина для переговоров. По его словам, у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
При этом ранее Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признавался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.