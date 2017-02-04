Через неделю мы встретимся с командой Головкина, и нам уже никто не помешает сделать бой - отец Юбенка

Британец недавно завоевал титул IBO во втором среднем весе.
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Фото с сайта dailymail.co.uk
Отец и тренер чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе британского боксера Криса Юбенка-младшего (24-1, 19 КО) Крис Юбенк-старший выразил уверенность в том, что теперь у них не возникнет препятствий на пути организации боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
"Мы встретимся с ними (с Головкиным и его промоутером Томом Леффлером) через полторы недели. Мы проведем переговоры напрямую. У нас на пути больше не будет тех людей, что были в прошлый раз, которые пытались использовать нас в своих интересах. Теперь бой можно устроить, и мы его сделаем", - заявил Юбенк-старший в интервью iFL TV.
Ранее отец Юбенка заявил, что они хотят организовать бой с Головкиным в этом году, поскольку им не удалось сделать это в 2016-м. Напомним, стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, однако он сорвался из-за завышенных требований Юбенка-старшего. Позже выяснилось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.
В минувшие выходные в Лондоне Юбенк-младший завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя он бросил вызов Головкину. В одном из последних интервью британец отметил, что не собирается ни от кого бегать. "ДиГейл, Сондерс и Головкин. Посмотрим, кто из них настоящий мужик и выйдет против меня", - добавил Юбенк-младший.
"Мы встретимся с ними (с Головкиным и его промоутером Томом Леффлером) через полторы недели. Мы проведем переговоры напрямую. У нас на пути больше не будет тех людей, что были в прошлый раз, которые пытались использовать нас в своих интересах. Теперь бой можно устроить, и мы его сделаем", - заявил Юбенк-старший в интервью iFL TV.
Ранее отец Юбенка заявил, что они хотят организовать бой с Головкиным в этом году, поскольку им не удалось сделать это в 2016-м. Напомним, стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, однако он сорвался из-за завышенных требований Юбенка-старшего. Позже выяснилось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.
В минувшие выходные в Лондоне Юбенк-младший завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя он бросил вызов Головкину. В одном из последних интервью британец отметил, что не собирается ни от кого бегать. "ДиГейл, Сондерс и Головкин. Посмотрим, кто из них настоящий мужик и выйдет против меня", - добавил Юбенк-младший.