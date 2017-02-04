ДиГейл, Сондерс и Головкин. Посмотрим, кто из них мужик и выйдет против меня - Юбенк-младший

Британский боксер добавил, что не собирается прятаться.
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Крис Юбенк-младший. Фото с сайта dailymail.co.uk
Новоиспеченный чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО) назвал имена боксеров, с которыми бы он хотел провести свой следующий бой.
"Я - чемпион. Я новый парень на районе и иду за всеми. ДиГейл, Сондерс и Головкин - все эти имена в моем хит-листе. Теперь у меня есть билет, чтобы преследовать этих ребят. ДиГейл, давай сделаем это. Больше нет места оправданиям, я здесь и я теперь чемпион. Я хочу весь набор твоих зубов и твой титул.
Я готов, я вернусь в зал завтра и не буду прятаться. Раньше мне твердили, что я не могу бросать вызов этим боксерам, потому что они чемпионы, а я - нет. Теперь у меня есть на это право. Эти бои можно устроить. Все, что требуется от этих ребят, - это сказать: "Поехали". Так что посмотрим, кто из них настоящий мужик, чтобы выйти против меня", - заявил Юбенк-младший в интервью iFL TV.
Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
Отец Юбенка заявил о готовности начать переговоры с Головкиным. По его словам, они хотят сделать этот бой в 2017 году и у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
При этом Юбенк-младший еще в 2016 году мог встретиться с Головкиным. Стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, но они сорвались из-за завышенных требований отца британского боксера.
"Я - чемпион. Я новый парень на районе и иду за всеми. ДиГейл, Сондерс и Головкин - все эти имена в моем хит-листе. Теперь у меня есть билет, чтобы преследовать этих ребят. ДиГейл, давай сделаем это. Больше нет места оправданиям, я здесь и я теперь чемпион. Я хочу весь набор твоих зубов и твой титул.
Я готов, я вернусь в зал завтра и не буду прятаться. Раньше мне твердили, что я не могу бросать вызов этим боксерам, потому что они чемпионы, а я - нет. Теперь у меня есть на это право. Эти бои можно устроить. Все, что требуется от этих ребят, - это сказать: "Поехали". Так что посмотрим, кто из них настоящий мужик, чтобы выйти против меня", - заявил Юбенк-младший в интервью iFL TV.
Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
Отец Юбенка заявил о готовности начать переговоры с Головкиным. По его словам, они хотят сделать этот бой в 2017 году и у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
При этом Юбенк-младший еще в 2016 году мог встретиться с Головкиным. Стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, но они сорвались из-за завышенных требований отца британского боксера.