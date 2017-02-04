Я вызывал Головкина последние два года. Наш бой состоится в 2017-м, это 100 процентов - Юбенк-младший

При этом британец мог встретиться с GGG еще в прошлом сентябре.
Сегодня 15:34
Ссылки по теме:
- Через неделю мы встретимся с командой Головкина, и нам уже никто не помешает сделать бой - отец Юбенка
- ДиГейл, Сондерс и Головкин. Посмотрим, кто из них мужик и выйдет против меня - Юбенк-младший
- Не думаю, что у Криса хватит сил справиться с Головкиным - проигравший Юбенку боксер
Фото с сайта The Daily Mail
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО) заверил, что бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) состоится в этом году.
"Это 100 процентов. Это тот бой, который хочу я и публика. Я вызывал Головкина на бой последние два года. Я уверен, что наш бой состоится в 2017 году.
Я хотел драться еще в прошлом году. Мы с Эдди Хирном разошлись во взглядах. Мы почти договорились о бое, но тут появился Келл Брук. Я не расстраиваюсь, это плюс для меня, будет больше времени для подготовки к бою с Головкиным", - цитирует Юбенка-младшего Boxingscene.com.
Юбенк-младший в минувшие выходные в Лондоне завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
Отец Юбенка заявил, что через неделю он встретится с командой Головкина для переговоров. По его словам, они хотят сделать этот бой в 2017 году и у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
Добавим, что у Юбенка-младшего уже была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, однако он сорвался из-за завышенных требований Юбенка-старшего. Позже выяснилось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.
"Это 100 процентов. Это тот бой, который хочу я и публика. Я вызывал Головкина на бой последние два года. Я уверен, что наш бой состоится в 2017 году.
Я хотел драться еще в прошлом году. Мы с Эдди Хирном разошлись во взглядах. Мы почти договорились о бое, но тут появился Келл Брук. Я не расстраиваюсь, это плюс для меня, будет больше времени для подготовки к бою с Головкиным", - цитирует Юбенка-младшего Boxingscene.com.
Юбенк-младший в минувшие выходные в Лондоне завоевал титул IBO, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
Отец Юбенка заявил, что через неделю он встретится с командой Головкина для переговоров. По его словам, они хотят сделать этот бой в 2017 году и у них есть план, как зажарить казахстанца живьем.
Добавим, что у Юбенка-младшего уже была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Стороны вели переговоры о поединке на сентябрь, однако он сорвался из-за завышенных требований Юбенка-старшего. Позже выяснилось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.