Андре Уорд рассказал, почему не состоится бой с Геннадием Головкиным

Также он рассказал о Сергее Ковалеве и Адонисе Стивенсоне.

Чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд высказался об ожидаемом реванше с россиянином Сергеем Ковалевым, а также о другом чемпионе - канадце Адонисе Стивенсоне, сообщает Tofight.ru. Также американский боксер рассказал, почему не состоится бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Андре Уорд не уверен, будет ли он продолжать карьеру, утверждая, что причина далеко не в Сергее Ковалеве. "Не знаю. Люди просто не понимают как долго я боксирую. Уже 22 или 23 года. Вопрос реванша все еще висит в воздухе. Мне нужно понять некоторые вещи и это не имеет ничего общего с Ковалевым. Я выбрал его, а не он меня. Он не гнался за мной. Я пришел в его вес, постучал в его дверь. Со второго раунда я показал, что в нем нет ничего страшного.

Я был бы расстроен, проиграв в одно очко. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать: "Думаю, я выиграл бой". Сейчас Ковалев показывает свою слабость этими постами в Instagram. Я не собираюсь на это отвечать. На мой взгляд, в реванше он будет еще хуже. Дай мне оценить контракт и тогда посмотрим, действительно ли ты так хочешь этого боя, как говоришь. Ковалев вновь хочет боя, вновь хочет получить чек.

Что касается Стивенсона, в последние пару лет он делал неправильный выбор. У него было два года, чтобы встретиться с Ковалевым. Мне нет смысла идти в обратном направлении. А бой с Головкиным я пытался получить до перехода в полутяжелый вес. После всех пустых заявлений его команды я просто умыл руки и ушел. Бой должен был состояться до поединка с Ковалевым. Это не был бы легкий бой, потому что Головкин - отличный боец. Он просто не состоится из-­за разницы в весе", - заявил Уорд.

Напомним, не так давно Геннадий Головкин оценил вероятность проведения боя с Андре Уордом. Стороны обсуждали возможность проведения боя в 2015 году. Уорд обвинил команду Головкина в срыве их поединка, а также дезинформации общественности. Промоутер казахстанского боксера ответил на нападки со стороны американца. Позже стороны обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, Уорд назвал Головкина Little G, а казахстанец призвал его поменьше болтать и следить за собой.