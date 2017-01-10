Головкин оценил вероятность проведения боя с Уордом

Ранее американец обвинил команду GGG в срыве их поединка в 2015 году.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) оценил вероятность проведения боя с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО), владеющим титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
"Надеюсь, этот бой состоится, но это бокс. Хотя сейчас другая ситуация. Он поднялся в 175 фунтов, я остался в 160. Но в будущем - почему бы и нет? Этого боя хотят все. Когда он был в 168 фунтах, мы говорили пару раз, но ничего серьезного. Думаю, в будущем бой с Уордом возможен. Я готов драться с кем угодно", - сказал Головкин в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power.
Стороны обсуждали возможность проведения боя в 2015 году. Уорд обвинил команду Головкина в срыве их поединка, а также дезинформации общественности. Промоутер казахстанского боксера ответил на нападки со стороны американца.
Позже стороны обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, Уорд назвал Головкина Little G, а казахстанец призвал его поменьше болтать и следить за собой.
"Надеюсь, этот бой состоится, но это бокс. Хотя сейчас другая ситуация. Он поднялся в 175 фунтов, я остался в 160. Но в будущем - почему бы и нет? Этого боя хотят все. Когда он был в 168 фунтах, мы говорили пару раз, но ничего серьезного. Думаю, в будущем бой с Уордом возможен. Я готов драться с кем угодно", - сказал Головкин в эфире передачи The Breakfast Club на радиостанции Power.
Стороны обсуждали возможность проведения боя в 2015 году. Уорд обвинил команду Головкина в срыве их поединка, а также дезинформации общественности. Промоутер казахстанского боксера ответил на нападки со стороны американца.
Позже стороны обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, Уорд назвал Головкина Little G, а казахстанец призвал его поменьше болтать и следить за собой.