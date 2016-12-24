Мы никогда не обсуждали с Уордом место проведения и весовую категорию для боя - промоутер Головкина

Американец настаивает, что команда GGG заставляла его сбросить вес.

Фото с сайта boxingscene.com

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер в очередной раз затронул тему несостоявшегося боя с Андре Уордом (31-0, 15 КО), а также ответил на нападки со стороны американца.



Стороны обсуждали возможность проведения боя в 2015 году. По словам Уорда, команда Головкина не особо была заинтересовано и пыталась заставить его спуститься в промежуточный вес до 164 фунтов. После того, как переговоры ни к чему не привели, Уорд принял решение подняться в полутяжелый вес.



В свою защиту Леффлер заявил, что они пытались сделать бой, но на тот момент Уорд был вовлечен в судебные разбирательства со своим бывшим промоутером, и он только вернулся после операции на плече. По словам промоутера Головкина, они даже не обсуждали весовую категорию.



"Мы говорили о бое с Уордом, но в то время у Андре были судебные разбирательства, и он перенес операцию на плече. Через день после того, как мы объявили бой с Лемье в июле 2015 года, нам позвонили из лагеря Уорда, согласившись на бой с Головкиным когда-нибудь в будущем.



Я вежливо объяснил, что мы недавно объявили о бое, и что в то время мы не могли вести переговоры. Мы никогда не заходили так далеко, чтобы говорить о месте проведения боя, о весовой категории, или о чем-нибудь подобном", - заявил Леффлер в интервью Forbes.



Напомним, что Уорд в середине ноября победил россиянина Сергея Ковалева и завоевал титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.



Головкину 18 марта в Нью-Йорке предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса.