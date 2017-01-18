Время работает против. Нужно ли Геннадию Головкину подниматься во второй средний вес?

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Динамо М ЦСКА 1:0
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Астана (U-21) СДЮШОР № 8 Ас 2:0
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Кайрат Оренбург 3:0
Ордабасы Габала 0:0
Атырау Сумгаит 2:1
Кыран Сабаил 4:2
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 0:2
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Авис Рапла Барсы Атырау 84:86 ОТ
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Малайзия 1:13
Уэльс Казахстан 2:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Славия Сф 18:30
Окжетпес Монтана 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 18:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Барыс 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Иртыш Славия Сф 18:30
Окжетпес Монтана 20:00
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Шахтер Арсенал Тл
Кайсар Истиклол
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Шахтер Верея
Шахтер Енисей
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 18:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 13:00
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Грёнефельд, Пешке Крейчикова, Воскобоева 06:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Время работает против. Нужно ли Геннадию Головкину подниматься во второй средний вес?

Сам боксер не исключает смены категории, но с условиями.

Тим Роман Тим Роман

Ссылки по теме:

5 Комментариев
Фото с сайта behindthegloves.com
Фото с сайта behindthegloves.com

Сейчас казахстанский боксер Геннадий Головкин в среднем весе буквально как на выжженной земле. Самых смелых он уже победил и теперь остается обращать внимание на кучку партизан, которые никак не могут решиться вступить с ним в открытое противостояние.

Многие болельщики и специалисты считают, GGG пора подняться в весе. Но только вот надо ли это ему? Корреспондент Vesti.kz разобралcя в ситуации.и объясняет, кто может стать соперником Головкина в новой категории и что это даст казахстанцу. 

Британцы Крис Юбенк-младший и Билли Джо Сондерс, мексиканец Сауль "Канело" Альварес - эти "твит-боксеры" сейчас лишь напоминают о себе ядовитыми высказываниями из тыла, тем самым показывая свое бессилие. А вот американца Дэниэла Джейкобса это, конечно, не касается, поэтому 18 марта он выйдет на ринг он станет следующим соперником Головкина. 

В остальном ситуация GGG напоминать популярную детскую игру "прятки". Отправил твит - тебя Головкин "застукал", значит, пора выходить из засады. Только вот по правилам играть никто не желает и пытается перепрятаться до объявления нового соперника, который либо в весовой категории ниже, либо обязательный претендент, либо же уверовавший в себя. Это спасает основные действующие лица от повреждений.



Примерно так последние два года обстоят дела в среднем весе. Поэтому неудивительно, что все чаще и чаще Головкина сватают в переход во второй средний вес. Больше всех суетятся и предлагают себя новоявленные чемпионы или подошедшие к титулам на близкое расстояние. Хороший ход с их стороны. Пока имя еще не раскручено, им нужен бой с таким боксером, как Геннадий. Это позволит перспективному средневесу вписать в послужной список прекрасный поединок.

Им вторят промоутеры. Ну, тут вообще все понятно. Заработать хочется всем, кто находится в бизнесе. А реальные деньги придут тогда, когда клиент станет знаменитым в боксерских кругах. Только вот вопрос - а нужны ли они все Головкину? Стоит ли ему переходить в категорию выше ради одного-двух нормальных боев?

Если продолжать говорить о "продаже" боксеров, то пока больше всех преуспел Боб Арум. Он закинул удочку с наживкой в виде Хильберто Рамиреса уже давно. И при первом удобном случае напоминает общественности про это. В его арсенале в основном штампы: "Рамирес - единственная угроза во втором среднем", "Проблемы у Головкина начнутся после поднятия в весе, а устроит их Рамирес", "Единственный смелый мексиканец - это Рамирес" (намекая на поведение Сауля Альвареса). В общем, Рамирес - лучший суперсредневес.



Мы бы не стали советовать Головкину идти туда на Рамиреса. Да, "Зурдо" хороший, крупный боксер. Он обладает прекрасными навыками. Мексиканец отлично разобрался с Артуром Абрахамом и завоевал титул WBO. Однако есть одно но.

В том бою Абрахам получил всего 500 тысяч в качестве гонорара. Это значит, что на сегодняшний день Рамирес не является тем именем, которое принесет прибыль. Иными словами, Головкину, зарабатывающему несколько миллионов, придется жертвовать доходом и соглашаться на подобные условия. На такое можно было бы пойти, будь "Зурдо" авторитетом в мире бокса. Хотя в таком случае на поединке с ним можно было заработать приличные деньги. Тем более, что Рамирес предпочитает беготню в ринге - его придется ловить все 12 раундов.

Так что хитрый Арум понимает, что Головкин - это трамплин для дальнейшей карьеры клиента. Поэтому прав был GGG, когда говорил, что ему во втором среднем нужны будут только большие бои, при этом поединок с Рамиресом он не отнес к таковым.



О своем желании биться здесь и сейчас говорил  Джеймс ДиГейл. Британец неплох и обладает титулом IBF. Но ситуация примерно такая же, как и с упомянутым выше мексиканцем. Тем более свои последние поединки он провел не совсем убедительно. Даже в объединительном бою с Баду Джеком можно отметить, что ДиГейл еще не лицо второго среднего веса. Да, он бросает вызов. Не исключено, что Джеймс не откажется от своих слов. Но только мегасобытия из этого не получится. Даже встреча с Джеком не сопровождалась ажиотажем и прочим изысканным антуражем, хотя на кону стояло два титула. 



Может, какой-никакой интерес представляет Баду Джек, но швед собирается подняться в весе и правильно делает. На момент поединков Баду заметно и легко прибавляет в весе.Он - габаритный и высокий, поэтому отличное решение - не дожидаться возможного реванша с ДиГейлом, покинув второй средний вес.Тогда по линии WBC будет "грызня" среди британца Каллума Смита, братьев Энтони и Андре Диррелла из США и других. Опять же - это не то, что нужноGGG.

Так что минус ДиГейл и Джек. Головкин не может ждать, пока все они раскрутятся. Возраст сейчас не позволяет ему пойти на это. Кстати, все-таки есть во втором среднем нужный боксер. Сам Головкин назвал его более-менее подходящим вариантом для того, чтобы подняться.



Речь, конечно же, о Хулио Сесаре Чавесе-младшем. Говоря о своем переходе, Геннадий отмечал именно этого мексиканца. "Когда мы говорили о 168 фунтах, то в первую очередь имели в виду Хулио Сесара Чавеса-младшего - это был бы большой PPV-бой. Также мои условия - это большой бой". Согласиться, пожалуй, стоит.

Бой с Чавесом если и планировать, то только в категории выше. Никаких промежуточных весов, иначе огромные риски потерять поединок из-за того, что Чавес испытывает проблемы со сгонкой веса. Например, команда Сауля Альвареса даже указала в контракте, что за каждый лишний килограмм Хулио Сесар должен заплатить миллион долларов. Их поединок пройдет 6 мая и как раз в промежуточном весе - до 164,5 фунтов.



Все это, конечно, так. Но теперь стоит дождаться результата майской встречи. Может, Чавес уже вовсе и не тот, с кем бы получилось событие. Так что, если победит Альварес, то идеальным раскладом для казахстанца была бы встреча с ним. Только вот "беготня" - отдельная история.

Другой причиной перехода в категорию выше будет возможность стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Неплохие регалии, только куда уж лучше объединить все пояса в среднем. Особенно, когда остался всего один. Повторимся, даже для чемпионского боя во втором среднем потребуется большое количество времени. И стоит ли рисковать мечтой стать абсолютным чемпионом ради, допустим, одного пояса в другой категории?



Вряд ли Головкин хотел бы этого. В крайнем случае, он может использовать переход для того, чтобы поддерживать форму в то время, пока нужные боксеры (интересно, у кого в итоге окажется заветный титул WBO) морально готовятся и покупают ручки. Таким разминочным и интересным боем стала бы встреча с британцем Джорджом Гроувзом

Некогда Гроувз был спарринг-партнером GGG. Помнится, ему крепко досталось, вплоть до перелома ребра. Но это спарринги, а на ринге мы могли бы увидеть отличную драку с обилием сильных ударов.



Таким образом, лучше уж тратить оставшееся время на объединительный бой и на организацию встречи с Альваресом. Конечно, если он не проиграет Чавесу. Иначе битва с Хулио стала бы более приоритетной. Альварес уже представлял интерес только с поясом WBO (мексиканец - претендент на титульный поединок с Сондерсом).

Пока же все внимание Геннадия приковано к поединку против американца Дэниэла Джейкобса, в котором мы сможем увидеть чемпиона во всей красе. Их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. 

Все новости о бое Головкин - Джейкобс

Фото с сайтов Tofight.ru, alfight.ru, 3morerounds.com и remezcla.com

  Комментариев: 5
  0  
На главнуюВ раздел
Загрузка комментариев...
Закрыть
Закрыть