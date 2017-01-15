Клоуны без ручек, или кто из боксеров предпочитает "драться" с Головкиным только на словах

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:0
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:0
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Шахтер Нефтехимик
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Голубев Аревальо 16:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Клоуны без ручек, или кто из боксеров предпочитает "драться" с Головкиным только на словах

Тройка лидеров самых болтливых.

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2 Комментария
Фото с сайта tofight.ru
Фото с сайта tofight.ru

Помимо реальных соперников, Геннадию Головкину приходится сдерживать натиски и болтливых боксеров. Иногда чуть ли не в очередь выстраиваются желающие сразиться с казахстанским чемпионом. Тут и хитрый Билли Джо Сондерс, и много говорящий Крис Юбенк-младший. Vesti.kz вспомнили наиболее активных в этой сфере, променявшие большой бой на пиар.

Количество разного рода твитов и постов в Сети сейчас растет прямо пропорционально падению количества реальных вызовов. С каждым разом так называемых "бегунков" становится больше. И больше всех на словесном фронте преуспели как ни странно британские боксеры. Вообще, к боксу в этой стране очень серьезно относятся. Есть свои устоявшиеся традиции, есть список великих боксеров, которым были не чужды мужество и чувство достоинства.

Сейчас же, имидж британского бокса несколько испорчен. Во многом благодаря нескольким бойцам, превратившим личный пиар в клоунаду. Интересно, следит ли сейчас Рикки Хаттон за всем этим? Например, за семейкой Юбенков. Именно отец на пару со своим сыном больше напоминают интернет-троллей, нежели боксерскую семью.

А было время, когда Юбенк-старший блистал на ринге. Было время, когда его любила вся Британия. Казалось, что и его сын, выбравший родом занятия бокс, должен был походить во всем на именитого предка. Однако, нет. Он впитал в себя другую черту.



Чего стоит одна история с подписанием контракта на поединок с Головкиным. Ручки не было, не хотели. "Отмазок" нашлось куда больше, чем реальных действий. Юбенки сорвали переговоры в самый последний момент, из-за чего немедленно пришлось искать нового соперника. А кто-нибудь помнит, что было до этого? Сколько слов прозвучало в адрес казахстанца. Тут вам и угрозы расправиться, и о нокауте говорилось, и о слабых сторонах. 

Ок. Можно было бы и забыть о них. Но нет. Крис с "Крисенком" продолжили это дело. Кстати, они были первыми, кто бросил вызов со словами "да я порву" после подписания Головкиным нового контракта (с Дэниэлом Джейкобсом). Говорливая семья вновь вылезла из подполья. Цитируем. 



"У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не сможет ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть". 

Стоит отметить, что это излюбленная тема для подобных боксеров - выждать официальное объявление, а потом начать предлагать бой и говорить про свое превосходство.

Последний раз Крис Юбенк-младший выходил на ринг в июне прошлого года. С тех пор он ни с кем не бился, упустив возможность осенью столкнуться с GGG. Теперь же 4 февраля ему предстоит бой за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе с Ренолдом Кинлэном.

Билли Джо Сондерс. Еще один претендент на P4P среди твит-боксеров. Жаль, что именно этот боец является обладателем последнего важного пояса для GGG - чемпиона WBO.

По его словам, он давно уже готов выйти на ринг против нашего панчера. Однако слова Сондерса до сих пор остаются пустыми. Чего только не звучало из его уст. "Мало денег", "не готов"," готов биться", "снова не готов", "я получил травму". И так далее. Так ладно бы просто говорил.



Нет же. Нередко он переходит на грязь, используя в своих постах достаточно оскорбительные выражения. После победы казахстанца над Бруком, Сондерс написал следующее:

"Геннадий Головкин, я готов, когда ты будешь готов, но никакого полусреднего веса. Слышишь, скучная крыса", - напечатал он в своем твиттере. При этом при написании британец использовал словосочетание boreRat, тем самым намекнув на Бората.

Иногда на "героя" находит здравый смысл. Так, после тяжелейшей победы над Артуром Акавовым (добровольная защита Сондерса) он признался, что не готов к бою с GGG. При этом британец извинился за свой плохой бокс перед фанатами. Однако на длительное время трезвой оценки не хватило. И в итоге Сондерс вернулся к прежнему режиму.

Бесспорно, Сауль Альварес из Мексики заслуживает некоторые регалии, которые ему приписывают. Но до истинного чемпиона ему пока далеко. По крайней мере, им он не будет являться, пока не наведет порядок в поведении. "Канело" - один из тех, кто неоднократно обращался с вызовом Головкина в ринг, и в итоге вызов так и остался лишь словами. 



Все испортила одна прошлогодняя история, породившая немало мемов и смеха в Сети. Коротко ситуация была следующая. Альварес много раз говорил о своем превосходстве над казахстанским боксером, о готовности биться и отобрать все титулы. На тот момент он сам обладал поясом чемпиона WBC. Но отдал. Отдал без боя, добровольно. Отказался от чемпионства и от встречи с GGG. Общественность буквально не поняла такого поступка. Многие титулованные и знаменитые боксеры обвинили мексиканца в трусости. Любители бокса тут же начали троллить Сауля. Самым запоминающимся мемом стал give me my belt.



Отметим, тот год так и сложился для Сауля не лучшим образом. Два поединка с малогабаритными боксерами, потеря титула WBC. даже титул, завоеванный в бою со Смитом, не в счет. Ходят разговоры, что он и его команда все-таки собираются организовать бой с Головкиным в сентябре этого года. Но слишком велики риски, что это окажется очередной болтовней. Пока же на май у него намечена встреча с "земляком" Хулио Сесаром Чавесом-младшим. В этом поединке интересно то, что и Чавес говорил про желание драться с GGG. По этому поводу они с Альваресом даже устроили перепалку. Кстати, снова в Интернете.

Так что, скорее всего, после этого боя появится более определенная информация насчет нашего панчера. 

Это далеко не весь список бойцов, любящих поговорить. Здесь мы упомянули лишь о тех, с кем реально велись переговоры на фоне многочисленных вызовах на бой в Сети и интервью. А так можно долго перечислять тех, кто якобы хотел встретиться лицом к лицу с казахстанцем. 

За последнее время следует признать Джейкобса тем, кто ответил за слова. Дэниэл также несколько раз изъявлял желание биться. И когда дело коснулось поставить подпись в контракте, он это сделал. В среднем весе это сейчас редкость...



Добавим, что в одном из последних интервью Головкин признался, что в 2016 году он потерял интерес к боксу. Причиной тому стали пустые разговоры от других боксеров, которые упоминали его имя, но не выходили на ринг. В числе главных "уклонистов" казахстанец упомянул "Канело", Сондерса, Фроча, Юбенка-младшего и Чавеса-младшего.

Фото с сайтов worldwide.chat, standard.co.uk, Bad Left Hook, Pinterest.com, 4boxingnews.com

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ТТ 44 Сегодня 12:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Крис Крисенок)))....
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ARE. A Сегодня 13:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Давно было пора сделать такой рейтинг.
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