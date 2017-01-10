В прошлом году я потерял интерес к боксу из-за пустой болтовни вокруг моего имени - Головкин

GGG добавил, что Джейкобс вернул ему мотивацию.
Сегодня 08:08
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Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) во время беседы с журналистами в Лос-Анджелесе признался, что в прошлом году потерял интерес к боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Причиной тому стали пустые разговоры, в которых упоминалось его имя. По словам Головкина, другие боксеры лишь говорят о том, что готовы и хотят с ним драться, но дальше слов дело не заходит. В итоге в 2016 году казахстанец провел лишь два поединка.
"В прошлом году я действительно потерял интерес к боксу. Понимаете, столько болтовни, столько пустой болтовни с использованием моего имени. Они говорят: "Я хочу", "Я готов", но никто не хочет, и никто не готов. "Канело", Сондерс, Фроч, Юбенк, Чавес. Это безумие.
Но теперь я вижу, что Джейкобс на самом деле хочет этот бой. Сейчас это моя мотивация. "Канело"? Может быть в будущем, на данный момент я не заинтересован в этом", - цитирует Головкина BoxingScene.com.
Напомним, бой Головкина с Джейкобсом намечен на 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (HBO). В Казахстане трансляцию вечера боксу будут вести "Казахстан" и KazSport.
Причиной тому стали пустые разговоры, в которых упоминалось его имя. По словам Головкина, другие боксеры лишь говорят о том, что готовы и хотят с ним драться, но дальше слов дело не заходит. В итоге в 2016 году казахстанец провел лишь два поединка.
"В прошлом году я действительно потерял интерес к боксу. Понимаете, столько болтовни, столько пустой болтовни с использованием моего имени. Они говорят: "Я хочу", "Я готов", но никто не хочет, и никто не готов. "Канело", Сондерс, Фроч, Юбенк, Чавес. Это безумие.
Но теперь я вижу, что Джейкобс на самом деле хочет этот бой. Сейчас это моя мотивация. "Канело"? Может быть в будущем, на данный момент я не заинтересован в этом", - цитирует Головкина BoxingScene.com.
Напомним, бой Головкина с Джейкобсом намечен на 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (HBO). В Казахстане трансляцию вечера боксу будут вести "Казахстан" и KazSport.