Уважаем Брука. Он принял предложение, которое было на столе Юбенка, когда три топовых средневеса отказались - промоутер Головкина

Леффлер посетовал, что другие боксеры занимаются пустой болтовней.
Сегодня 15:03
9 Комментариев
Ссылки по теме:
- Крис Юбенк-младший и его отец в резкой форме "прошлись" по Головкину
- Джейкобс раскрыл сильные стороны Головкина и свой план на бой
- Том Леффлер объяснил, почему Головкину важно победить Джейкобса для дальнейшей карьеры
- Головкин просто избивал американских любителей. И Альвареса он отправит в школу - Кенни Портер
Фото с сайта Sky Sports
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер выразил разочарование по поводу того, что потенциальный соперники занимаются пустой болтовней. Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, они не могут кого-то из боксеров заставить драться с Головкиным. Леффлер отметил, что они делали предложения многим, но те отказывались от боя, предпочитая "сотрясать воздух".
"Боксеры, которые не согласились выходить с ним на ринг, устраивают трэш-токинг, говоря, что хотят драться с Головкиным. Начиная с "Канело", Сондерса и заканчивая Юбенком-младшим. Одно время даже Карл Фроч был. Кажется, что те, кто меньше всего хотят с ним боксировать, больше всего говорят об этом. И это разочаровывает.
Головкин хочет показать, что он лучший. Единственный способ сделать это - драться с лучшими. Его критикуют по поводу соперников в его послужном списке, но это не наша вина. Нельзя заставить кого-либо выйти с ним на ринг. Все, что мы можем, так это делать предложения. В этом плане мы отдаем должное Келлу Бруку, потому что когда три топовых средневеса мира отклонили возможность драться с Головкиным, он вышел и принял предложение, которое лежало на столе перед Юбенком", - сказал Леффлер на пресс-конференции, посвященной мартовскому бою Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Между тем Юбенк-младший и его отец в резкой форме "прошлись" по Головкину. По их словам, казахстанец им не соперник.
По его словам, они не могут кого-то из боксеров заставить драться с Головкиным. Леффлер отметил, что они делали предложения многим, но те отказывались от боя, предпочитая "сотрясать воздух".
"Боксеры, которые не согласились выходить с ним на ринг, устраивают трэш-токинг, говоря, что хотят драться с Головкиным. Начиная с "Канело", Сондерса и заканчивая Юбенком-младшим. Одно время даже Карл Фроч был. Кажется, что те, кто меньше всего хотят с ним боксировать, больше всего говорят об этом. И это разочаровывает.
Головкин хочет показать, что он лучший. Единственный способ сделать это - драться с лучшими. Его критикуют по поводу соперников в его послужном списке, но это не наша вина. Нельзя заставить кого-либо выйти с ним на ринг. Все, что мы можем, так это делать предложения. В этом плане мы отдаем должное Келлу Бруку, потому что когда три топовых средневеса мира отклонили возможность драться с Головкиным, он вышел и принял предложение, которое лежало на столе перед Юбенком", - сказал Леффлер на пресс-конференции, посвященной мартовскому бою Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Между тем Юбенк-младший и его отец в резкой форме "прошлись" по Головкину. По их словам, казахстанец им не соперник.