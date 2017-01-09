Крис Юбенк-младший и его отец в резкой форме "прошлись" по Головкину

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
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Крис Юбенк-младший и его отец в резкой форме "прошлись" по Головкину

В прошлом году по вине отца британского боксера сорвался бой с GGG.

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21 Комментарий
Фото с сайта skysports.com
Фото с сайта skysports.com
Британский боксер-средневес Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) и его отец Крис Юбенк в резкой форме высказались о казахстанце Геннадии Головкине (36-0, 33 КО), владеющем титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, и возможном противостоянии с ним.

По словам Криса Юбенка-старшего, у Головкина нет шансов в бою с его сыном. Он считает, что Юбенк-младший во всем превосходит казахстанского боксера.

"У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не сможет ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть", - заявил Юбенк-старший в интервью talkSPORT.

"На мой взгляд, Головкин - медленный. На каждый его удар я отвечу своими пятью-шестью (ударами). Я знаю, что у меня крепкий подбородок, и что я могу держать удар. Так что, если он не нокаутирует меня, то не сможет побить", - сказал Юбенк-младший.

Напомним, бой Головкина и Юбенка-младшего мог состояться в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.

Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.

Между тем промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим.
Просмотров: 3968  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Рустем Таныспаев Сегодня 11:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Гена вас обойх положит, первый раз вижу чтоб отец сыну плохого желал.
Ответить 1
 
M585 Сегодня 11:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Да, да, да...слышали мы уже этот бред! Гена подписал контракт на бой с Джейкобсом, и тут сразу же появляются "Ебанки" со своими дешевыми понтами. Кроме жалкого пиара на имени нашего Чемпиона вы ни на что не способны!
Посмотрим как они будут петь после того как Гена побьет Джейкобса и будет открыт для нового боя...уверен они сразу потеряются...
Ответить 2
 
Mox Сегодня 11:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
Ты с ума сошла, коза, - Бьешь десяткою туза!...)
Ответить 1
 
M585 Сегодня 11:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Лефлер же недавно заявлял, что они открыты для переговоров с "Ебанками" но никаких предложений от них не поступало. Может быть вместо того чтобы трепать языком, подписали бы контракт на бой?
Ответить 0
 
Dron777 Сегодня 12:00
Статус: Профи
Рейтинг: 368
короч 190% в Астану едут юбенки ОБА. Младший вылетит за ринг и упадет на старшего тем самым Гена отправит одновременно двоих в нокаут.
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 12:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5085

правильно их Геннадий клоунами называет!!! папаша с сыном видать так по башке наполучались, что возмомнили себя супергероями. был бы Юбанк так хорош, то нокаутировал бы Сондерса.
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 12:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 949
Это их бизнес-трепать языком что отец,что сын
Ответить 0
 
M585 Сегодня 12:24
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Tamasai, ... ничего личного, только бизнес-трёп!
Ответить 0
 
Дастан Курманбаев Сегодня 12:03
Статус: Профи
Рейтинг: 349
Семейка Юбэнков живет в мире грез и сновидений.
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Lada Vesta Сегодня 12:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 220
Юбенк всегда берётся в Англии, так что в Астану не приедет
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Сабит Оразбаев Сегодня 12:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1186
интересно что курят эти жадные жабы? Сам промаутер Хирн послал их куда подальше а они до сих пор бормочут как базарные бабы
Ответить 0
 
Нурж Сегодня 12:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Веселые ребята они по ДНК )
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Аягоз Сегодня 12:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1760
как же правильно названо "Клоунами".
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Baglan Badenbaev Сегодня 12:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 232
Вроде бы Гена своему промоутеру про Юбенков высказался, чтобы больше не тратили на них время. После чего молодая юбка короче стала, а старая на оборот.
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Асхат Касымов Сегодня 12:45
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Балаболы, что отец, что сын,упустили свой шанс теперь их обоих жаба давит,чтоб оставатся хоть как-то на слуху напоминают о себе.
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Dron777 Сегодня 12:52
Статус: Профи
Рейтинг: 368
https://www.youtube.com/watch?v=o01_2US7BZs пиар машина раскручивается на всю катушку.
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Timur Sultanov Сегодня 12:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Не пишите про этого недоумка
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serikjan atau Сегодня 13:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Они живут в своем глючном мирке, называемой "манией величия". Даже есть у него специальный ДНК, который называется: "боксерский ДНК". Тогда пусть выйдет против Чавеса мл., Джо Смит мл., или Монро мл., Уго Сентэно мл. Вот у них есть боксерского ДНК.
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Marat Marat Сегодня 13:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Зато у тебя нет руки, без руки ты не боксер, просто инвалид, если бы у тебя было бы руки ты бы подписал бы на контракт.
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Бакыт Искендиров Сегодня 13:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
"У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть", А еще у моего сына есть вагина...
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Тима Сегодня 13:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1654
Кулким пришла
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