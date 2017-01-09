Крис Юбенк-младший и его отец в резкой форме "прошлись" по Головкину

В прошлом году по вине отца британского боксера сорвался бой с GGG.
Сегодня 11:46
21 Комментарий
Ссылки по теме:
- Сейчас у нас есть верный шанс сделать бой с Головкиным реальностью - Юбенк-старший
- Команда Головкина открыта для Юбенка-младшего, но никакие переговоры не ведутся - Леффлер
- Я был зол, что упустил бой с Головкиным. Но мы все еще можем сделать его в 2017 году - Юбенк-младший
- У нас украли этот бой. Мой сын уничтожит Головкина - Крис Юбенк-старший
Фото с сайта skysports.com
Британский боксер-средневес Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) и его отец Крис Юбенк в резкой форме высказались о казахстанце Геннадии Головкине (36-0, 33 КО), владеющем титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, и возможном противостоянии с ним.
По словам Криса Юбенка-старшего, у Головкина нет шансов в бою с его сыном. Он считает, что Юбенк-младший во всем превосходит казахстанского боксера.
"У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не сможет ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть", - заявил Юбенк-старший в интервью talkSPORT.
"На мой взгляд, Головкин - медленный. На каждый его удар я отвечу своими пятью-шестью (ударами). Я знаю, что у меня крепкий подбородок, и что я могу держать удар. Так что, если он не нокаутирует меня, то не сможет побить", - сказал Юбенк-младший.
Напомним, бой Головкина и Юбенка-младшего мог состояться в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.
Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Между тем промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим.
По словам Криса Юбенка-старшего, у Головкина нет шансов в бою с его сыном. Он считает, что Юбенк-младший во всем превосходит казахстанского боксера.
"У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не сможет ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть", - заявил Юбенк-старший в интервью talkSPORT.
"На мой взгляд, Головкин - медленный. На каждый его удар я отвечу своими пятью-шестью (ударами). Я знаю, что у меня крепкий подбородок, и что я могу держать удар. Так что, если он не нокаутирует меня, то не сможет побить", - сказал Юбенк-младший.
Напомним, бой Головкина и Юбенка-младшего мог состояться в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
Позже Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров.
Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Между тем промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим.