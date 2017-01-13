Баду Джек и Джеймс Дигейл завершили объединительный поединок вничью

Оба чемпиона сохранили свои титулы.

Чемпион мира по версии WBC швед Баду Джек и обладатель титула IBF британец Джеймс Дигейл не смогли выявить победителя в объединительном бою в рамках суперсреднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам 12-раундового поединка, который состоялся в нью-йоркском Бруклине (США) и стал главным событием этого вечера бокса, судьи насчитали ничью большинством голосов. Один из судей поставил 114-112 в пользу Дигейла, но двое других поставили счет 113-113.

Таким образом, оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем. Стоит отметить, что если бы Джек не отправил Дигейла в нокдаун в последнем раунде, то проиграл бы бой.

Для 33-летнего Баду Джека эта ничья стала третьей на профессиональном ринге и второй подряд. Также в его активе 20 побед и одно поражение. 30-летний Джеймс Дигейл впервые в профессиональной карьере завершил бой вничью. Также на его счету 23 победы и одно поражение.