Иван Дычко - в профи. Что нужно поправить в стиле бронзового призера двух Олимпиад?

Известный тренер Эдуард Кравцов высоко оценивает шансы казахстанца.
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Известный российский тренер Эдуард Кравцов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о перспективах двукратного олимпийского призера Ивана Дычко на профессиональном ринге.
- Эдуард, Вы следите за казахстанским боксом. А что Вы думаете о нашем супертяжеловесе Иване Дычко? Он тоже в шаге от перехода в профессионалы.
- В курсе его перехода. Иван - талантливый боксер, поэтому со временем все шансы вырасти в чемпионы у него есть. Но ему надо проделать определенную работу по адаптации к профи .
- А в чем его сильная сторона и где слабости?
- Он достаточно обученный тяжеловес с неплохой работой ног. Рослый, фактурный тяж да и возраст очень хорош для перехода. Думаю, Ивану нужно надо набрать мышечной массы, обучиться работать в средней и ближней дистанции и тогда он будет конкурентным боксером.
- Есть еще и психологический момент - поражение нокаутом в финале чемпионата мира-2013 года. в Алматы
- Я думаю, это пройденный этап для него, а лишняя осторожность для тяжеловеса особенно не помешает.
Ранее стало известно, что Иван Дычко отпросился со сбора национальной команды. Есть информация, что 26-летний тяжеловес, как и бывший капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов, покинет любительский бокс и попробует себя среди профессионалов. Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов рассказал, кто заменит лидеров команды, а Эдуард Кравцов прокомментировал шансы Елеусинова среди профессионалов.