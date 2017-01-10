Данияр Елеусинов перешел в профессиональный бокс

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:3
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:2
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 1:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:3
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:2
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 0:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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Данияр Елеусинов перешел в профессиональный бокс

Казахстанский боксер подписал контракт с промоутерской компанией.

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22 Комментария
Данияр Елеусинов. Фото Данияра Майлыбаева©
Данияр Елеусинов. Фото Данияра Майлыбаева©
Олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Данияр Елеусинов официально перешел в профессиональный бокс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует группа "Профи Бокс Казахстана" ВКонтакте, Елеусинов подписал контракт с недавно созданной промоутерской компанией MJA Entertainment's. Другие детали пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Елеусинов и двукратный призер олимпиад Иван Дычко в ближайшее время могут перейти на профессиональный ринг. Оба боксера пропускают первый тренировочный сбор национальной команды Казахстана, который проходит в эти дни в Академии бокса AIBA в Алматинской области.

Напомним, Данияр Елеусинов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победил в весовой категории до 69 килограммов. Старейший журнал о боксе Boxing News писал, что после этого успеха казахстанец перейдет в профессионалы.

Американский портал Bleacher Report ранее отмечал, что Елеусинов в случае перехода в профессионалы может долгие годы доминировать в полусреднем весе.

Старший брат олимпийского чемпиона 31-летний Даурен Елеусинов в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей. В 2014 году он перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре - нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей.

Добавим, что четвертьфинальный бой Елеусинова в Рио посетил непобежденный экс-чемпион мира Флойд Мейвезер. Владелец промоутерской компании Mayweather Promotions остался доволен действиями казахстанца и удостоил аплодисментами его технику. На Олимпиаду Мейвезер приезжал для поисков новых чемпионов.



Фото с сайта vk.com/kazproboxing
Просмотров: 4465  Комментариев: 22
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Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 12:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1910
кутты болсын, ак жол
Ответить 1
 
Какой никакой велосипедисто Сегодня 13:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1019
давай в стиле Мэя, как Гена не надо, уже неповторим его стиль.
Ответить 0
 
мурат мукангалиев Сегодня 12:23
Статус: Профи
Рейтинг: 418
Молодец, красавчик!
Ответить 0
 
Ержан79 Сегодня 12:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 507
Молодец!! Удачи и побед!!!
Ответить 2
 
**Б@гл@н* * Сегодня 12:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Құтты болсын үлкен женістерге жете бер
Ответить 0
 
Serik Orda Сегодня 12:34
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Удачи Данчик!!! Ты будущая мировая звезда профи бокса!!!
Ответить 0
 
Самат Башкеев Сегодня 12:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Рад за него красавчик, удачи тебе
Ответить 0
 
фидель кастро Сегодня 12:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 212
Ну удачи Данияру только теперь на 69 узбек всех рвать будет как тузик грелку . Может даже впервые мы не возьмем золото на олимпиаде в этом весе. Заменить его не кем.
Ответить -1
 
К700 ВСR BCa Сегодня 12:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 214
Наконец то. Вместо него очередь стоит молодежи которые похлеще проявят себя к ои.
Ответить 0
 
Kuanysh Manambayev Сегодня 12:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
фидель кастро,Вот Брат у тебе пессимизм.
Вообще то весь 69 в Казахстане самый конкурентный. Так что еще увидишь, на любого Узбека найдется достойный Казах!!!
Ответить 2
 
Самат Башкеев Сегодня 12:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
GGG асып түсетіндей жетістіктерге жет қазақ баласы
Ответить 2
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 12:52
Статус: Профи
Рейтинг: 361
ЖАРАЙСЫН саттилик)))
С одной стороны и новичкам будет возможность показать себя..
Ответить 0
 
Нурик Сегодня 12:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 157
Жарайсын. Женисти жолдар тілеймін.
Ответить 1
 
Хороший Мальчик Сегодня 12:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1109
Правильно сделал! Удачи! Теперь из Абылыйхана сделать надо супер боксера, до олимпиады время есть. "69 кг" должен остаться у нас!
Ответить 1
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 13:15
Статус: Профи
Рейтинг: 452
Новый Андре Уорд безударный но филигранной техникой.Удачи будущий великий чемпион.
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2842
Сырым Ажгалиев, Данияр не похож на Уорда, у нас есть свой Уорд - Ниязымбетов. А Данияр, как чемпион олимпиады уже через несколько боев, уже выйдет на титульным поединкам. Чемпионы олимпиады там приоритетнее. А Данияр, так как он безударный технарь и неплохой велосипедист и один из неуловимых, думаю, по стилю будет как Лара. Удачи ему! Шығарып салайық.
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Алишер Абилбек Сегодня 13:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Ему повезло. 69 кг - интересный же вес. Там много крутых боксеров.
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serikjan atau Сегодня 13:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2842
Алишер Абилбек,он попадет в 147, в весе Жанкоша Турарова. Брука и Хана.
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argintinec 11 Сегодня 13:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 264
Жолын жениске толсын, ак жол болсын Данияр, тек жениске жете бер казагым.
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Серик Жансеит Сегодня 13:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Удачи в Профи!!!
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Сырым Ажгалиев Сегодня 14:02
Статус: Профи
Рейтинг: 452
Серикжан Атау кандай тренерге туседи егер Санчес,Роберто Гарсия сыякты панчерлерди дайындайтын тренерге туссе екинши Мейвезер болады, Даня нын салмагында удар керек
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serikjan atau Сегодня 14:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2842
Сырым Ажгалиев, по-моему, нокаутерство и сила удара - это от природы. Только это качество иногда сочетается с техникой (Джейкобс), а иногда нет, только голый удар (Лемье).
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