Олимпийский чемпион назвал замену для Данияра Елеусинова и Ивана Дычко в сборной Казахстана

По словам Ермахана Ибраимова, нужно больше доверять молодым боксерам.

Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной Казахстана Ермахан Ибраимов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал последние изменения в национальной команде, а также назвал свой вариант лидеров в обновленном составе.

- Покинул любительский бокс, чтобы начать профессиональную карьеру, капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов. По вашему мнению, кто будет новым лидером национальной команды?



- Вы знаете, что Абылайхан Жусупов был капитаном молодежной сборной страны, но в прошлом году перешел в национальную команду и выиграл чемпионат Казахстана. Наверное, он пока еще молодой, чтобы стать капитаном взрослой команды. Капитаном должен становится опытный боксер и лидер.



- И кто обладает такими качествами?



- Жанибек Алимханулы, который выступает в категории до 81 килограмма.



- Он сменил категорию и теперь от него будут повышенные ожидания.



- Да, он перешел в полутяжелый вес. От него будут ждать очень многого, поэтому он должен стать капитаном команды.





- Вы знакомы с этой весовой категорией непонаслышке.



- Да, в этой весовой категории выступал первый олимпийский чемпион из Казахстана в боксе - Василий Жиров. Этот вес считается, как бы, "казахским" (наряду с категорией до 69 килограммов - прим. Vesti.kz), и мы должны захватить здесь лидерство. Долгие годы в этом весе хорошо проявлял себя Адильбек Ниязымбетов. Эта работа должна продолжаться, а "серебро" должно быть изменено на "золото".

- А кто мог бы заменить Ивана Дычко в категории свыше 91 килограмма?



- Дважды он входил в число призеров Олимпиады, но на его место есть боксеры. Правда, на чемпионате Казахстана ни Камшыбек Кункабаев, ни Нуржан Бекзатов, ни новый чемпион страны Олжас Букаев меня не впечатлили и не порадовали. Думаю, они так и будут на вторых ролях. Нужен новый лидер. Я вижу, что им может стать боксер из молодежной сборной Казахстана. Есть и еще парень, которому еще пару лет выступать среди молодежи - это Дамир Тойбай. Я его вижу участником Олимпиады в 2020 году в Токио.





- А в категории до 91 килограмма кто Вам видится лидером?



- Тут у нас есть Василий Левит. Если не он, то Антон Пинчук, но он ни чем особенным на чемпионате Казахстана меня не порадовал. Особой техники и характер я не увидел.Кого-то из категории до 81 килограмма нужно поднимать для конкуренции. У нас там сильная группа - кому-то из них надо "физику" дать и переводить.



- Я хотел у Вас еще спросить. Если у нас в средних и тяжелых весах есть медали, есть лидеры, то в легких наблюдается какая-то проблема.



- Последним медалистом у нас был Болат Джумадилов, выступавший в категории до 51 килограмма. Но на этой Олимпиаде ни Жакыпов, ни Саттыбаев ничего показать не смогли. Им нужно искать замену и искать ее среди молодых ребят, ведь это их категории. Боксеры тут должны быть скоростные и быстрые в возрасте до 20 лет, мксимум, 21-22 года. В категории до 56 килограммов нужно более молодых ребят присматривать. 60 килограммов - то же самое. В 64 килограмма как метеор ворвался Абылайхан Жусупов, но на Олимпиаде ему не хватило опыта. Я думаю, Игры в Токио - это его Олимпиада.



Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (до 69 килограммов) хочет продолжить карьеру среди профессионалов. Вслед за ним может последовать и двукратный призер Игр Иван Дычко (свыше 91 килограмма). С изменениями в самой медальной команде Казахстана можно ознакомиться здесь.