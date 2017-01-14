Олимпийский чемпион назвал замену для Данияра Елеусинова и Ивана Дычко в сборной Казахстана

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Слован Барыс 4:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 20:00
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 1:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 0:1
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 0:1
Сарыарка Торос 1:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Салават Юлаев 0:1
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 0:1
Сарыарка Торос 1:2
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Арлан Алтай-Торпедо
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 20:00
Тобол Шамкир
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 1:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Ирландия 18:30
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Олимпийский чемпион назвал замену для Данияра Елеусинова и Ивана Дычко в сборной Казахстана

По словам Ермахана Ибраимова, нужно больше доверять молодым боксерам.

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Данияр Елеусинов. Фото с сайта badlefthook.com
Данияр Елеусинов. Фото с сайта badlefthook.com

Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной Казахстана Ермахан Ибраимов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал последние изменения в национальной команде, а также назвал свой вариант лидеров в обновленном составе. 

- Покинул любительский бокс, чтобы начать профессиональную карьеру, капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов. По вашему мнению, кто будет новым лидером национальной команды?

- Вы знаете, что Абылайхан Жусупов был капитаном молодежной сборной страны, но в прошлом году перешел в национальную команду и выиграл чемпионат Казахстана. Наверное, он пока еще молодой, чтобы стать капитаном взрослой команды. Капитаном должен становится опытный боксер и лидер.

- И кто обладает такими качествами?

- Жанибек Алимханулы, который выступает в категории до 81 килограмма.

- Он сменил категорию и теперь от него будут повышенные ожидания.

- Да, он перешел в полутяжелый вес. От него будут ждать очень многого, поэтому он должен стать капитаном команды.



- Вы знакомы с этой весовой категорией непонаслышке.

- Да, в этой весовой категории выступал первый олимпийский чемпион из Казахстана в боксе - Василий Жиров. Этот вес считается, как бы, "казахским" (наряду с категорией до 69 килограммов - прим. Vesti.kz), и мы должны захватить здесь лидерство. Долгие годы в этом весе хорошо проявлял себя Адильбек Ниязымбетов. Эта работа должна продолжаться, а "серебро" должно быть изменено на "золото".

- А кто мог бы заменить Ивана Дычко в категории свыше 91 килограмма?

- Дважды он входил в число призеров Олимпиады, но на его место есть боксеры. Правда, на чемпионате Казахстана ни Камшыбек Кункабаев, ни Нуржан Бекзатов, ни новый чемпион страны Олжас Букаев меня не впечатлили и не порадовали. Думаю, они так и будут на вторых ролях. Нужен новый лидер. Я вижу, что им может стать боксер из молодежной сборной Казахстана. Есть и еще парень, которому еще пару лет выступать среди молодежи - это Дамир Тойбай. Я его вижу участником Олимпиады в 2020 году в Токио.



- А в категории до 91 килограмма кто Вам видится лидером?

- Тут у нас есть Василий Левит. Если не он, то Антон Пинчук, но он ни чем особенным на чемпионате Казахстана меня не порадовал. Особой техники и характер я не увидел.Кого-то из категории до 81 килограмма нужно поднимать для конкуренции. У нас там сильная группа - кому-то из них надо "физику" дать и переводить.

- Я хотел у Вас еще спросить. Если у нас в средних и тяжелых весах есть медали, есть лидеры, то в легких наблюдается какая-то проблема.

- Последним медалистом у нас был Болат Джумадилов, выступавший в категории до 51 килограмма. Но на этой Олимпиаде ни Жакыпов, ни Саттыбаев ничего показать не смогли. Им нужно искать замену и искать ее среди молодых ребят, ведь это их категории. Боксеры тут должны быть скоростные и быстрые в возрасте до 20 лет, мксимум, 21-22 года. В категории до 56 килограммов нужно более молодых ребят присматривать. 60 килограммов - то же самое. В 64 килограмма как метеор ворвался Абылайхан Жусупов, но на Олимпиаде ему не хватило опыта. Я думаю, Игры в Токио - это его Олимпиада.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (до 69 килограммов) хочет продолжить карьеру среди профессионалов. Вслед за ним может последовать и двукратный призер Игр Иван Дычко (свыше 91 килограмма). С изменениями в самой медальной команде Казахстана можно ознакомиться здесь.

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