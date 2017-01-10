Без Елеусинова и Дычко. Боксерские рокировки в сборной Казахстана

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
СКА Авангард 5:3
ЦСКА Металлург Нк 2:0
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Слован Барыс 4:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Бублик Де Греф 2:1
Коппейанс Бублик 1:2
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 20:00
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Актобе Флямуртари
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Иртыш Габала
Акжайык Меппен
Окжетпес Монтана
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен
Моминов Басс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
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Без Елеусинова и Дычко. Боксерские рокировки в сборной Казахстана

После Игр в Бразилии в медальной сборной произошли большие изменения.

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Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©
Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©

С уходом в профессиональный бокс капитана команды Данияра Елеусинова можно утверждать, что сборную Казахстана, которая билась за олимпийские медали в Бразилии, мы больше не увидим. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

Предварительно, с 1 января текущего года национальная сборная по боксу, которая и без того приобрела новый облик, состояла из 38 боксеров в десяти весовых категориях. Причем из участников Игр в Рио-де-Жанейро свои места сохранили спортсмены в пяти весах (двое поднялись на категорию выше). Выходит, уже сменилась половина состава команды: уже перед первым сбором "отпросились" Данияр Елеусинов и Иван Дычко. Что же дальше? Давайте присмотримся внимательнее.

В категории до 49 килограммов после ухода многолетнего лидера Биржана Жакыпова сразу три боксера могут претендовать на позицию "первого номера". Темиртас Жусупов выглядит предпочтительнее конкурентов, но он будет задействован в проекте Всемирной серии бокса. Что касается Ержана Жомарта и Шалкара Айхынбая, то они могут воспользоваться этим шансом, заявив о себе, и выйти в лидеры команды. Так сказать, они ведь "темные лошадки" со всеми вытекающими последствиями.

У боксеров с лимитом веса до 52 килограммов тоже безвластие. Прежний фаворит Олжас Саттыбаев связал свою карьеру с клубом "Астана Арланс", а его основной конкурент Ильяс Сулейменов "пошел на повышение" в весе. Возможно, Мырзагали Айтжанову с помощниками именно в этой категории предстоит самый сложный выбор: Азамат Исакулов, Ануар Музапаров (тоже подписан в "Астана Арланс") и Азат Махметов, на первый взгляд, выглядят равноценными конкурентами на место лидера, но выбрать нужно только одного.

Если "игровик" Кайрат Ералиев не потеряет свои "козыри" за четырехлетний цикл до следующей Олимпиады, в категории до 56 килограммов его вряд ли кто потеснит. Добавляет вариативности тренерскому штабу приход Ильяса Сулейменова, но павлодарский чемпионат страны показал, что тот пока не готов выигрывать у Ералиева. Два других кандидата, Нурбол Калжанов и Жанболат Кыдырбаев, чуть уступают двум более опытным конкурентам. Плюс, Сулейменов и Кыдырбаев будут задействованы в клубе "Астана Арланс".

Наверное, правильнее будет объединить списки двух следующих весовых категории - до 60 и до 64 килограммов. Оба олимпийца, Берик Абдрахманов и Абылайхан Жусупов, в число кандидатов на место в этих весах уже не входят, поэтому это дает шанс другим боксерам. Другое дело, что яркого лидера как бы и нет.

До 60 килограммов
Закир Сафиуллин ("Астана Арланс");
Адилет Курметов;
Серик Темиржанов.

До 64 килограммов
Бекдаулет Ибрагимов;
Куан Куатов;
Дилмурат Мижитов ("Астана Арланс");
Аян Калибеков.

По традиции, очень звездная весовая категория - до 69 килограммов. После перехода триумфатора Игр в Бразилии 26-летнего Данияра Елеусинова на профессиональный ринг ему на смену призваны три амбициозных боксера. 20-летний Аблайхан Жусупов, которого уже называют "вторым Сапиевым", возможно, будет фаворитом. Не исключено, что от него будут ждать медалей в Токио, ведь к тому моменту он серьезно заматереет.

Поможет Абылайхану в этом вольно или невольно чемпион молодежного мирового первенства Садриддин Ахмедов - сильный конкурент. Не будем сбрасывать со счетов и Илью Очкина. На чемпионате Казахстана на него, наверное, тоже не ставили, а оказался на пьедестале. В тени этой троицы, названой главным тренером сборной Казахстана в основном списке, есть боксер, который был признан лучшим в WSB по Азии - Асланбек Шымбергенов. Не думаем, что он не мечтает поехать и выиграть Олимпиаду. Тем более, в нашем "золотом" весе.

Категория до 75 килограммов, еще один безвластный вес. Блиставший прежде Жанибек Алимханулы сменил категорию, а чемпион Казахстана Абильхан Аманкул выбрал в этом году "Астана Арланс". Лидером тут можно назвать Ерика Альжанова. С другой стороны, с "серебром" с МЧМ приехал Бек Нурмаганбет, а Турсынбай Кулахмет, вызванный в сборную страны, вряд ли откажется от шанса проявить себя. Легко не будет никому. Однозначно.

Возможно, в категории до 81 килограмма нас ждет смена лидера. Двукратный призер Олимпиад Адильбек Ниязымбетов может пропустить вперед "голодного" чемпиона мира-2013 Жанибека Алимханулы. И тому есть основания. Ниязымбетову 27 лет, и хоть к Токио его возраст будет не критическим, вряд ли он сможет на одном уровне конкурировать с быстроразвивающимся конкурентом.

Что касается Жанибека, то у него есть большой долг перед болельщиками и специалистами. От него ждут не только яркого бокса, но и побед... С последним у Алимханулы явный дефицит на международном уровне. Не исключено, что при правильном подходе и подготовке из Японии в 2020 году казахстанец привезет Кубок Вэла Баркера. Также в этой категории "прописаны" Нурдаулет Жарманов,
Бекзад Нурдаулетов и Шаймурат  Кусаинов.

Многолетние конкуренты Василий Левит и Антон Пинчук снова будут бороться за поездку на Олимпиаду. Нас ждет одно из самых ярких противостояний двух опытных исполнителей. Пускай Пинчук сейчас на контракте с "Астана Арланс", но до Олимпиады еще более трех лет, что делает его шансы на успех равными с Левитом. Правда последний сейчас народный любимец, и если не уйдет на профи-ринг, в Казахстане будут ждать от него "золото" в Токио. Шансы 50 на 50. В уме также держим, что тут есть Арбек Абдуганиев и Серик Мусадилов.

26-летний Иван Дычко в Бразилии во второй раз в карьере стал медалистом Олимпиады, и, может быть, утратил доверие тренерского штаба. Титулованный боксер попросил разрешения не приезжать на первый сбор национальной команды. Сам Дычко прежде не исключил, что уйдет в профессионалы... На его место Айтжанов начал "наигрывать" Камшыбека Кункабаева: в этом году он пройдет серьезную проверку, ведь его хотят задействовать и в составе "Астана Арланс", и на главных состязаниях года. Надеемся, золотой медалист чемпионата мира среди военнослужащих не сломается и станет настоящим лидером в дивизионе. Его конкуренты - Нурлан Сапарбай и Олжас Букаев.

Напомним, ранее был обнародован состав сборной Казахстана по боксу и назван первый турнир, где выступят отечественные боксеры. Параллельно стартует сезон во Всемирной серии бокса - казахстанский "Астана Арланс" начнет турнир в России 3 февраля.

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Нургиса Шопанов Сегодня 11:39
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