Без Елеусинова и Дычко. Боксерские рокировки в сборной Казахстана

После Игр в Бразилии в медальной сборной произошли большие изменения.

С уходом в профессиональный бокс капитана команды Данияра Елеусинова можно утверждать, что сборную Казахстана, которая билась за олимпийские медали в Бразилии, мы больше не увидим. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



Предварительно, с 1 января текущего года национальная сборная по боксу, которая и без того приобрела новый облик, состояла из 38 боксеров в десяти весовых категориях. Причем из участников Игр в Рио-де-Жанейро свои места сохранили спортсмены в пяти весах (двое поднялись на категорию выше). Выходит, уже сменилась половина состава команды: уже перед первым сбором "отпросились" Данияр Елеусинов и Иван Дычко. Что же дальше? Давайте присмотримся внимательнее.



В категории до 49 килограммов после ухода многолетнего лидера Биржана Жакыпова сразу три боксера могут претендовать на позицию "первого номера". Темиртас Жусупов выглядит предпочтительнее конкурентов, но он будет задействован в проекте Всемирной серии бокса. Что касается Ержана Жомарта и Шалкара Айхынбая, то они могут воспользоваться этим шансом, заявив о себе, и выйти в лидеры команды. Так сказать, они ведь "темные лошадки" со всеми вытекающими последствиями.



У боксеров с лимитом веса до 52 килограммов тоже безвластие. Прежний фаворит Олжас Саттыбаев связал свою карьеру с клубом "Астана Арланс", а его основной конкурент Ильяс Сулейменов "пошел на повышение" в весе. Возможно, Мырзагали Айтжанову с помощниками именно в этой категории предстоит самый сложный выбор: Азамат Исакулов, Ануар Музапаров (тоже подписан в "Астана Арланс") и Азат Махметов, на первый взгляд, выглядят равноценными конкурентами на место лидера, но выбрать нужно только одного.



Если "игровик" Кайрат Ералиев не потеряет свои "козыри" за четырехлетний цикл до следующей Олимпиады, в категории до 56 килограммов его вряд ли кто потеснит. Добавляет вариативности тренерскому штабу приход Ильяса Сулейменова, но павлодарский чемпионат страны показал, что тот пока не готов выигрывать у Ералиева. Два других кандидата, Нурбол Калжанов и Жанболат Кыдырбаев, чуть уступают двум более опытным конкурентам. Плюс, Сулейменов и Кыдырбаев будут задействованы в клубе "Астана Арланс".



Наверное, правильнее будет объединить списки двух следующих весовых категории - до 60 и до 64 килограммов. Оба олимпийца, Берик Абдрахманов и Абылайхан Жусупов, в число кандидатов на место в этих весах уже не входят, поэтому это дает шанс другим боксерам. Другое дело, что яркого лидера как бы и нет.



До 60 килограммов

Закир Сафиуллин ("Астана Арланс");

Адилет Курметов;

Серик Темиржанов.



До 64 килограммов

Бекдаулет Ибрагимов;

Куан Куатов;

Дилмурат Мижитов ("Астана Арланс");

Аян Калибеков.



По традиции, очень звездная весовая категория - до 69 килограммов. После перехода триумфатора Игр в Бразилии 26-летнего Данияра Елеусинова на профессиональный ринг ему на смену призваны три амбициозных боксера. 20-летний Аблайхан Жусупов, которого уже называют "вторым Сапиевым", возможно, будет фаворитом. Не исключено, что от него будут ждать медалей в Токио, ведь к тому моменту он серьезно заматереет.

Поможет Абылайхану в этом вольно или невольно чемпион молодежного мирового первенства Садриддин Ахмедов - сильный конкурент. Не будем сбрасывать со счетов и Илью Очкина. На чемпионате Казахстана на него, наверное, тоже не ставили, а оказался на пьедестале. В тени этой троицы, названой главным тренером сборной Казахстана в основном списке, есть боксер, который был признан лучшим в WSB по Азии - Асланбек Шымбергенов. Не думаем, что он не мечтает поехать и выиграть Олимпиаду. Тем более, в нашем "золотом" весе.



Категория до 75 килограммов, еще один безвластный вес. Блиставший прежде Жанибек Алимханулы сменил категорию, а чемпион Казахстана Абильхан Аманкул выбрал в этом году "Астана Арланс". Лидером тут можно назвать Ерика Альжанова. С другой стороны, с "серебром" с МЧМ приехал Бек Нурмаганбет, а Турсынбай Кулахмет, вызванный в сборную страны, вряд ли откажется от шанса проявить себя. Легко не будет никому. Однозначно.



Возможно, в категории до 81 килограмма нас ждет смена лидера. Двукратный призер Олимпиад Адильбек Ниязымбетов может пропустить вперед "голодного" чемпиона мира-2013 Жанибека Алимханулы. И тому есть основания. Ниязымбетову 27 лет, и хоть к Токио его возраст будет не критическим, вряд ли он сможет на одном уровне конкурировать с быстроразвивающимся конкурентом.

Что касается Жанибека, то у него есть большой долг перед болельщиками и специалистами. От него ждут не только яркого бокса, но и побед... С последним у Алимханулы явный дефицит на международном уровне. Не исключено, что при правильном подходе и подготовке из Японии в 2020 году казахстанец привезет Кубок Вэла Баркера. Также в этой категории "прописаны" Нурдаулет Жарманов,

Бекзад Нурдаулетов и Шаймурат Кусаинов.



Многолетние конкуренты Василий Левит и Антон Пинчук снова будут бороться за поездку на Олимпиаду. Нас ждет одно из самых ярких противостояний двух опытных исполнителей. Пускай Пинчук сейчас на контракте с "Астана Арланс", но до Олимпиады еще более трех лет, что делает его шансы на успех равными с Левитом. Правда последний сейчас народный любимец, и если не уйдет на профи-ринг, в Казахстане будут ждать от него "золото" в Токио. Шансы 50 на 50. В уме также держим, что тут есть Арбек Абдуганиев и Серик Мусадилов.



26-летний Иван Дычко в Бразилии во второй раз в карьере стал медалистом Олимпиады, и, может быть, утратил доверие тренерского штаба. Титулованный боксер попросил разрешения не приезжать на первый сбор национальной команды. Сам Дычко прежде не исключил, что уйдет в профессионалы... На его место Айтжанов начал "наигрывать" Камшыбека Кункабаева: в этом году он пройдет серьезную проверку, ведь его хотят задействовать и в составе "Астана Арланс", и на главных состязаниях года. Надеемся, золотой медалист чемпионата мира среди военнослужащих не сломается и станет настоящим лидером в дивизионе. Его конкуренты - Нурлан Сапарбай и Олжас Букаев.



Напомним, ранее был обнародован состав сборной Казахстана по боксу и назван первый турнир, где выступят отечественные боксеры. Параллельно стартует сезон во Всемирной серии бокса - казахстанский "Астана Арланс" начнет турнир в России 3 февраля.