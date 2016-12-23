"Астана Арланс" начнет новый сезон WSB в России

Турнир стартует 3 февраля.
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Фото Vesti.kz©
Казахстанский клуб "Астана Арланс" начнет регулярный сезон Всемирной серии бокса (WSB) матчевой встречей в России, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт турнира.
Двукратный победитель состязания в первом туре, который пройдет 3 февраля, встретится с клубом Russian Boxing Team. В параллельной встрече группы "Азия" поединки проведут боксеры "Чайна Драконс" и "Узбек Тайгерс" - это противостояние пройдет в Китае. Полностью расписание группового раунда с участием казахстанского клуба выглядит так:
17 февраля
"Чайна Драконс" - Russian Boxing Team
"Астана Арланс" - "Узбек Тайгерс"
3 марта
"Астана Арланс" - "Чайна Драконс"
"Узбек Тайгерс" - Russian Boxing Team
17 марта
"Астана Арланс" - Russian Boxing Team
"Узбек Тайгерс" - "Чайна Драконс"
31 марта
Russian Boxing Team - "Чайна Драконс"
"Узбек Тайгерс" - "Астана Арланс"
21 апреля
"Чайна Драконс" - "Астана Арланс"
Russian Boxing Team - "Узбек Тайгерс"
Ранее был обнародован предварительный состав казахстанского клуба, который является самым титулованным участником состязания, - клуб "Астана Арланс" не только дважды выиграл WSB, но и каждый раз входил в число призеров состязания. Географией проведения домашних матчей клуба поделился генеральный менеджер "Астана Арланс" и олимпийский чемпион Серик Сапиев.
Двукратный победитель состязания в первом туре, который пройдет 3 февраля, встретится с клубом Russian Boxing Team. В параллельной встрече группы "Азия" поединки проведут боксеры "Чайна Драконс" и "Узбек Тайгерс" - это противостояние пройдет в Китае. Полностью расписание группового раунда с участием казахстанского клуба выглядит так:
17 февраля
"Чайна Драконс" - Russian Boxing Team
"Астана Арланс" - "Узбек Тайгерс"
3 марта
"Астана Арланс" - "Чайна Драконс"
"Узбек Тайгерс" - Russian Boxing Team
17 марта
"Астана Арланс" - Russian Boxing Team
"Узбек Тайгерс" - "Чайна Драконс"
31 марта
Russian Boxing Team - "Чайна Драконс"
"Узбек Тайгерс" - "Астана Арланс"
21 апреля
"Чайна Драконс" - "Астана Арланс"
Russian Boxing Team - "Узбек Тайгерс"
Ранее был обнародован предварительный состав казахстанского клуба, который является самым титулованным участником состязания, - клуб "Астана Арланс" не только дважды выиграл WSB, но и каждый раз входил в число призеров состязания. Географией проведения домашних матчей клуба поделился генеральный менеджер "Астана Арланс" и олимпийский чемпион Серик Сапиев.