Стала известна весовая категория Данияра Елеусинова на профи-ринге

Готовить олимпийского чемпиона к дебюту будет американский тренер.

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов определился с весовой категорией, в которой он будет выступать на профессиональном ринге. Подробности перехода корреспонденту Vesti.kz рассказал отец и тренер боксера Марат Елеусинов.



- Были проведены переговоры, но официальный контракт подпишем в феврале, - рассказал отец боксера.



- А в какой весовой категории будет выступать Данияр?



- В профессиональном боксе боксер готовится к одному бою. За сутки взвешиваются, а потом - восстанавливаются. На любительском ринге утром прошел взвешивание, вечером - бой. Держать вес очень сложно. В профессиональном боксе люди по семь-восемь килограмм "гоняют", а за полтора суток до боя восстанавливаются после взвешивания. В "любителях" такое невозможно. Посмотрим, как будет.



- То есть еще нет определенности с весовой категорией?



- Где-то до 66 килограммов.



- То есть не 69, в которой выступал Данияр?



- Нет, не в 69. В профессиональном боксе люди с 80 "гоняют" до 69 килограммов. Поэтому выбрали эту категорию.



- А "рабочий" вес у Данияра какой?



- 72 килограмма.



- А какие условия контракта? Где будет дебют?



- Пока оглашать не будем. Как только официально подпишем, то объявим.



- А почему выбор пал на эту промоутерскую компанию? Ведь известно, что были предложения из России и США.



- Они предложили нам лучшие условия, чем известные промоутерские компании.



- Есть мнение, что у Данияра игровой стиль, и ему нужно будет что-то изменить в сторону жесткости перед дебютом на профи-ринге. Понятно, что готовите его Вы. Но, наверное, будет приглашен тренер с опытом на профи-ринге?



- Да, будет еще американский тренер, который поможет Данияру перейти на профессиональный стиль.



- А старший брат Данияра, Даурен, будет выступать за эту же промоутерскую компанию?



- Да, он разорвал контракт с прежней компанией. Контракт у него не такой, конечно, как у Данияра, тот ведь олимпийский чемпион, но лучше, чем был прежде.



Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион и капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов перешел на профессиональный ринг. Ожидается, что в ближайшее время по тому же путь может пойти и супертяжеловес Иван Дычко. Что касается Елеусинова, то перед дебютом ему предлагают внести серьезные коррективы в свой бокс.