Елеусинову по силам достичь популярности Головкина - тренер сборной Казахстана по боксу

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:4
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 0:0
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Торпедо НН 1:4
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 0:0
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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Елеусинову по силам достичь популярности Головкина - тренер сборной Казахстана по боксу

Он пожелал удачи теперь уже бывшему подопечному.

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2 Комментария
Елеусинов и Айтжанов. Фото Изтургана Алдауова©
Елеусинов и Айтжанов. Фото Изтургана Алдауова©

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал переход в профессионалы Данияра Елеусинова

- Мы знали, что Данияр перейдет в профессионалы. Он добился всех возможных результатов в любительском боксе - чемпион Олимпиады, мира и Азии. У него огромный опыт. Я верю, что ему по силам достичь популярности Геннадия Головкина. Обид на него у меня нет, я желаю ему только удачи и успехов. У Данияра для реализации своей мечты есть все, - отметил Айтжанов.

- В контракте есть условие, которое позволит Данияру выступить на следующей Олимпиаде?

- Ничего не могу сказать. Я документов не видел, к тому же Олимпиада еще не скоро. В любом случае в категории до 69 килограммов у нас хватает парней, которые смогут достойно заменить Елеусинова. За этот вес можно не переживать. 

25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.

Сам официальный контракт Елеусинов подпишет в феврале, а первый поединок может состояться уже в мае в столице Китая - Пекине. Его промоутер Майк Алтамура уверен, что Елеусинов через два года станет чемпионом мира. Сам боксер уже прокомментировал свой переход в профи. 

Просмотров: 1388  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Бек $$$ Сегодня 20:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 999
Удача Данияр !!! если повторишь такой же успех проф боксе как Гена мы рады за тебя !!!
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Азамат Сергазин Сегодня 20:50
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Лишь бы вразумительный промоутер был. Тогда успех обеспечен.
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