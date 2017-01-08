Елеусинову по силам достичь популярности Головкина - тренер сборной Казахстана по боксу

Он пожелал удачи теперь уже бывшему подопечному.

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал переход в профессионалы Данияра Елеусинова.



- Мы знали, что Данияр перейдет в профессионалы. Он добился всех возможных результатов в любительском боксе - чемпион Олимпиады, мира и Азии. У него огромный опыт. Я верю, что ему по силам достичь популярности Геннадия Головкина. Обид на него у меня нет, я желаю ему только удачи и успехов. У Данияра для реализации своей мечты есть все, - отметил Айтжанов.



- В контракте есть условие, которое позволит Данияру выступить на следующей Олимпиаде?



- Ничего не могу сказать. Я документов не видел, к тому же Олимпиада еще не скоро. В любом случае в категории до 69 килограммов у нас хватает парней, которые смогут достойно заменить Елеусинова. За этот вес можно не переживать.



25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.



В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.



Сам официальный контракт Елеусинов подпишет в феврале, а первый поединок может состояться уже в мае в столице Китая - Пекине. Его промоутер Майк Алтамура уверен, что Елеусинов через два года станет чемпионом мира. Сам боксер уже прокомментировал свой переход в профи.