Пакьяо и Ко. Кто ждет Данияра Елеусинова в полусреднем весе

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 0:0
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Йокерит 0:0
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Павлодар 0:0
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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Пакьяо и Ко. Кто ждет Данияра Елеусинова в полусреднем весе

Казахстанский боксер перешел в профессионалы.

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10 Комментариев
Данияр Елеусинов. Фото с сайта КФБ
Данияр Елеусинов. Фото с сайта КФБ

В любителях Данияр Елеусинов выступал в весовой категории до 69 килограммов. Однако при смене прописки Данияр решил опуститься ниже в весе. Как сказал его отец и тренер Марат Елеусинов, боксер будет выступать в категории до 66 килограммов. А это значит, что свой путь он начнет в полусреднем весе. В своем материале Vesti.kz составили список топовых боксеров, с которыми Елеусинов мог бы встретиться за титул чемпиона мира.

На кого равняться и на кого категорически не стоит

Наверняка, чемпион Олимпийских игр в боксе будет ставить перед собой амбициозные цели в профи. Все-таки имя и достижения, а Данияр выиграл все, что можно в любителях, обязывают. Поэтому на начальном этапе важно грамотно действовать в продвижении карьеры.

Куратор и промоутер Елеусинова с ювелирной точностью должны составить работающий план выступлений, который в скором временем приведет к титулам. Тем более, что боксер имеет вес в спортивной среде. На Олимпиаде за ним подглядывал Мейвезер. Кроме того, нельзя забывать и хороших данных Данияра. Особенно это касается технической части.



Самый идеальный вариант развития профи-карьеры - это идти по стопам украинца Василия Ломаченко. Буквально три поединка ему потребовалось, чтобы стать чемпионом мира. На него и стоит равняться команде Елеусинова. Вернее, предпринимать те же действия его конторы. Главное, выбирать правильных соперников. С учетом того, что будет грамотно выстроен тренировочный процесс, и Елеусинов быстро адаптируется к новым условиям.

Но есть и иной путь, который намного легче. Можно просто зарабатывать (но не слишком много) на победах в поединках с ноунеймами. Брать третьесортных боксеров и бить их. В таком деле особых навыков от команды не требуется. Разве что провести переговоры и уговорить. Кстати, таких сейчас много боксеров. Но будем надеяться, что у Данияра цели серьезные. И он стремиться встретиться с лучшими.

А компания лучших в полусреднем весе собралась приличная. Бери ТОП-10 любой организации - все громкие имена. Для начала отметим чемпионов.



WBC. Тут правит балом непобежденный американец Дэнни Гарсия. 28-летний контр-панчер провел уже 32 поединка. На его счету 32 победы и 18 нокаутов. В марте его ждет серьезный объединительный поединок за титулы WBC и WBA с Китом Турманом. Кто еще? Перечислим ТОП-5. Амир Хан, Тимоти Брэдли, Эрл Спенс, Джесси Варгас, Чарльз Маньючи. На сегодняшний день надо стремиться к ним.



WBA. Чемпионом в этой категории является непобежденный Кит Турман. Турман имеет послужной список в 28 боев с 27-ю победами. Боксер не потерпел ни одного поражения (один бой является несостоявшимся). В 22 случаях завершал поединки досрочно. Следом за ним расположены Давид Аванесян, Тева Кирам, Ламонт Питерсон, Керман Лехаррага, Хосе Бенавидес. Можно, например, двигаться к чемпионству по этой линии. Тем более, что казахстанец Жанкош Тураров входит в ТОП-15 (11 место). А значит проложить себе быстрый путь вполне реально, учитывая любительские достижения Данияра.



IBF. Хорошо знакомый казахстанским любителям бокса британец Келл Брук обладает чемпионским поясом в этой версии. Правда, в своей карьере потерпел единственное поражение, которое нанес наш Геннадий Головкин. Ближайшими претендентами являются Эррол Спенс, Джефф Хорн, Андре Берто, Брэдли Скит,  Константин Пономарев.



WBO. Чемпион данной организации вообще не нуждается в каком-то представлении. "Пакмэн", он же Мэнни Пакьяо стал чемпионом WBO в прошлом году, победив Джесси Варгаса. Это случилось после кратковременного завершения карьеры и последующего возвращения в ринг. Вот уж бой с кем точно стал бы для Данияра поединком мечты. Главное, чтобы Мэнни дождался взлета Елеусинова и не ушел к тому времени на пенсию. Ниже Пакьяо находятся Тимоти Брэдли, Джефф Хорн, Джесси Варгас, Эррол Спенс, Брэдли Скит.

Конечно, не только названные боксеры представляют интерес. Особенно на первых порах, когда надо адаптироваться. Мы указали лидеров в каждой организации, а значит тех, с кем Елеусинов мог бы встретиться за чемпионский титул.

Повторимся, сейчас главное выработать эффективную стратегию, которая приведет к титулам. 

Просмотров: 3107  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Нурлан Акпаев Сегодня 16:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1336
Супер, если будут бои с такими соперниками. Интересно интересно!!!
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Сабит Оразбаев Сегодня 16:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1196
Ух как муражки по коже пошли, желаю Данияру громких побед и знаменитую репутацию. В этой весовой категорий очень много хороших и знаменитых имен
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Алишер Абилбек Сегодня 16:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Честно сказать не надо сразу на таких выходить. Первый боев 6-7 нужны с мешками, чтобы адаптироваться к профи боксу. А потом можно начиная с 15 места и ушёл Хасан по бездорожью)
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Сырым Ажгалиев Сегодня 16:45
Статус: Профи
Рейтинг: 453
Как то страшно такие имена: Кит Турман, Гарсия,Пэкмэн,Брук,Хан.
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Алишер Абилбек Сегодня 16:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Эхххх.... Был бы я промоутером.... Я б взял деньги, и свалил куда-нибудь)
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Нурж Сегодня 16:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Удачи, в остальном все норм
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Kairat Сегодня 16:57
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
В сценарий подобно как у Ломаченко мало вериться, вы сравните просто промоутеров.
Боб Арум собаку сьел в этом деле, в это Ломаченко очень повезло.
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fisher Сегодня 17:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Kairat,сравнил Елеусинова и Ломаченко
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Kairat Сегодня 17:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
fisher, я не их сравнивал, а их промоутеров
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Baglan Badenbaev Сегодня 17:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 235
Данияру успехов и поставленных задач на бой тренером. Весовая категория изобилует известными на весь мир великими по своему боксерами. Не стоит спешить, а провести пару боёв в профи ринге с достойными на адаптацию к перемене. Отцу желаю терпения, Мы(Казахстанцы), будем болеть и поддерживать Вас. Остановите внимание на промоутерской компании, которая известна и имеет более менее схожее с Вашим мнением цели. Данияр ты лучший, докажи!
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