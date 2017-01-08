Казахстан богат талантами, а у Елеусинова есть уверенность, присущая великим бойцам - промоутер

Олимпийского чемпиона назвали контрпанчером.

Глава промоутерской компании MJA Entertainment's Майк Алтамура, который теперь представляет интересы новоявленного профи Данияра Елеусинова, считает, что казахстанец сможет успешно продолжить свою карьеру после ухода из любителей, сообщает Fightnews.com.

"Я считаю, что в Казахстане неосвоенный рынок. Эта страна богата талантами. Если посмотреть статистику, то элитные казахстанские боксеры, которые переходят в профи, как правило, очень успешны. Они не теряются в профессионалах после успешной карьеры в любителях, - отметил Алтамура. - Данияр - резкий контрпанчер. У него быстрые ноги. И у него есть уверенность, присущая великим бойцам. Он не боится и идет вперед".

Напомним, 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.

В интервью Vesti.kz о подробностях перехода своего сына и подопечного рассказал Марат Елеусинов. Своим мнением о перспективах Данияра также поделился вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко, а известный в прошлом боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов объяснил, как ему нужно перестроиться в профи.

Старший брат Данияра - 31-летний Даурен Елеусинов - в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей, а в 2014 году перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре - нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей. Как сообщил Марат Елеусинов, Даурен сменит промоутеров и будет выступать под эгидой компании младшего брата.

Также уже известно, что свой первый бой на профи-ринге Елеусинов-младший проведет в Китае. Сам Данияр заявил, что планирует стать чемпионом мира.