Данияру Елеусинову надо побыстрее выходить на титульный бой - Демьяненко

Эксперт прокомментировал переход олимпийского чемпиона в профи.

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал переход олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова в профессионалы. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он заявил, что казахстанскому боксеру нужно ставить перед собой высокую планку.



- Очень рад, что предложения пришли. Если контракт подписан, то условия приемлемые для Данияра. У нас сейчас вообще много достойных ребят, которые могут себя реализовать в профессионалах, - отметил Демьяненко.



- Как добиться успеха на профи ринге?



- Я считаю у Данияра все есть. Единственное, ему необходимо в профессионалы перестроится. Также его подготовка должна быть правильной, а для этого необходим нормальный тренер. Еще один момент. Мы все прекрасно знаем Ломаченко. Он согласился на контракт, потому что с ним сразу условились во втором-третьем бою будет организован титульный бой. Двукратный олимпийский чемпион, он может такие условия поставить.



- Данияру нужно так же поступить?



- Ему нужно посоветоваться с тем, кто его курирует. Учитывая, что у него есть и опыт и имя, растягивать свой турнирный путь на несколько лет неправильно. Надо побыстрее выходить на титульный бой и я считаю, что сейчас такая возможность есть. Если будут подбирать соперников хороших, то у него будет слава и почет.



Ранее сообщалось, что Елеусинов подписал контракт с недавно созданной промоутерской компанией MJA Entertainment's.



Напомним, Данияр Елеусинов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победил в весовой категории до 69 килограммов.



Между тем, на профессиональном ринге успешно выступает родной брат олимпийского чемпиона 31-летний Даурен Елеусинов. С 2014 года он провел шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре - нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей.



Добавим, что посетивший четвертьфинальный бой Елеусинова в Рио непобежденный экс-чемпион мира и владелец промоутерской компании Mayweather Promotions Флойд Мейвезер был восхищен действиями казахстанца.