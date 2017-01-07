Джейкобс не выдержит долго против Головкина. В этом бою может быть только один исход - Коробов

Россиянин в прошлом боксировал с американцем.

Российский боксер Матвей Коробов (27-1, 14 КО) в интервью BoxingScene сделал прогноз на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) .

Стоит отметить, что, будучи любителем, Коробов встречался с Джейкобсом. Также он неоднократно выражал желание провести бой с Головкиным.

"Стили делают поединки. Джейкобс хороший боец, но Головкин нокаутирует его за восемь раундов. Геннадий имеет слишком много навыков для Джейкобса. Если дистанция боя будет близкой, то Головкин быстро с ним расправится, Джейкобс не выдержит долго. В этом бою может быть лишь один исход.



Если вы вспомните наш бой с Джейкобсом в любителях, когда я нокаутировал его, то он не держал правильную дистанцию. И, несмотря на то, что наш бой был очень давно, он все еще допускает одни и те же ошибки", - цитирует Коробова "Чемпионат".

Видео боя Коробов - Джейкобс в любителях:

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

В андеркарте вечера бокса Головкин - Джейкобс выступит чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBC Роман "Чоколатито" Гонсалес из Никарагуа (46-0, 38 КО), чьим соперником станет Висаксил Вангек из Таиланда (41-4-1, 38 КО). Также ожидается участие и чемпиона WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (11-0, 10 КО).

Все новости о предстоящем бое Головкин - Джейкобс вы можете прочитать здесь.