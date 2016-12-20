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Зауралье Торпедо УК 19:30
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Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
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Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Александр Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкин - Джейкобс

Также в рамках этого вечера бокса может выступить и Роман Гонсалес.

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8 Комментариев
Александр Усик. Фото: Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports
Александр Усик. Фото: Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик (11-0, 10 КО) может провести свой следующий бой 18 марта в Нью-Йорке, сообщает Fox Sports.

Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер. Бой Усика должен состояться в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Имя будущего соперника украинского боксера пока неизвестно.

Также в андеркарте боя Головкин - Джейкобс, по словам Леффлера, может пройти реванш между никарагуанцем Романом Гонсалесом и мексиканцем Карлосом Каудрасом.

Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря в американском Инглвуде Александр Усик успешно провел первую защиту своего чемпионского титула, нокаутировав в девятом раунде Табисо Мчуну. Для украинца это был дебютный бой на ринге в США.
Просмотров: 1582  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
ARYSTAN 20 декабря 09:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
Гонсалес возвращается? это подымет РРV продажу
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Not Rated 20 декабря 09:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 267
ARYSTAN, да его в США вообще никто не знал , пока он не стал выступать в андеркарде у Генны.
Ответить 1
 
damir aliev 20 декабря 12:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Not Rated,Да многие не знали Гонсалеса!фаны ГГГ это и есть фаны Гонсалеса так же и наоборот и плюс те которые потом стали ими!так что тут больше реклама типа 2 паунд оф паунд боксера да и хороший вечер когда дерутся два зрелищных боксера да и самое главное HBO не хочет пока ставить Гонсалеса в главный бой вечера!
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damir aliev 20 декабря 12:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
ARYSTAN,Думаю и без него ГГГ-Джейкобс соберет нормально!Да и тем более я думаю у них фаны одни и те жи люди и они все придут Гонсалес просто будет хорошим дополнением!
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fanatik fanatik 20 декабря 13:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Усик-Гасиев вот это кард намечается
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KAIRAT 20 декабря 17:23
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
fanatik fanatik,откуда такая инфо, усик -гассиев?
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Серикбай Омирбаев 20 декабря 23:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 192
fanatik fanatik, мечтаешь или есть инфа? Вряд ли два перспективнейших так рано встретятся
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аззам басанов 20 декабря 15:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
Будеть шикарный вечер бокса. Жду с нетерпением
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