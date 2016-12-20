Александр Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкин - Джейкобс

Также в рамках этого вечера бокса может выступить и Роман Гонсалес.
20 декабря 08:00
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Александр Усик. Фото: Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик (11-0, 10 КО) может провести свой следующий бой 18 марта в Нью-Йорке, сообщает Fox Sports.
Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер. Бой Усика должен состояться в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Имя будущего соперника украинского боксера пока неизвестно.
Также в андеркарте боя Головкин - Джейкобс, по словам Леффлера, может пройти реванш между никарагуанцем Романом Гонсалесом и мексиканцем Карлосом Каудрасом.
Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря в американском Инглвуде Александр Усик успешно провел первую защиту своего чемпионского титула, нокаутировав в девятом раунде Табисо Мчуну. Для украинца это был дебютный бой на ринге в США.
Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер. Бой Усика должен состояться в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Имя будущего соперника украинского боксера пока неизвестно.
Также в андеркарте боя Головкин - Джейкобс, по словам Леффлера, может пройти реванш между никарагуанцем Романом Гонсалесом и мексиканцем Карлосом Каудрасом.
Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря в американском Инглвуде Александр Усик успешно провел первую защиту своего чемпионского титула, нокаутировав в девятом раунде Табисо Мчуну. Для украинца это был дебютный бой на ринге в США.