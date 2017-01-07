Любой результат, кроме нокаута, в бою Головкин - Джейкобс будет сюрпризом - СМИ

Казахстанец завершил досрочно 33 боя из 36, американец - 29 из 33.

Немецкий спортивный журнал GNP подготовил анонс главных боев в мировом боксе в 2017 году.

В их число вошел и поединок чемпиона мира в среднем весе по версии WBA казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО), которому принадлежит титул регулярного чемпиона WBA.

"В этом бою будут сражаться два чемпиона мира в среднем весе. Любой другой результат, кроме нокаута, будет считаться сюрпризом. И в этом поединке такое возможно. Несмотря на все предстартовые расклады, Головкин будет считаться явным фаворитом, так как технически сильнее соперника", - отмечает GNP.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

В андеркарте вечера бокса Головкин - Джейкобс выступит чемпион мира по в наилегчайшем весе по версии WBC Роман "Чоколатито" Гонсалес из Никарагуа (46-0, 38 КО), чьим соперником станет Висаксил Вангек из Таиланда (41-4-1, 38 КО). Также ожидается участие и чемпиона WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (11-0, 10 КО).

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