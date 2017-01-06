Промоутер Сергея Ковалева обвинила Андре Уорда в нежелании сделать реванш

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 1:0
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 2:5
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Слован Адмирал 0:0
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 1:0
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 2:5
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Промоутер Сергея Ковалева обвинила Андре Уорда в нежелании сделать реванш

По ее словам, американец сам понимает, что первый бой выиграл не он.

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3 Комментария
Кэти Дува и Сергей Ковалев. Фото с сайта ProBoxing-Fans.com
Кэти Дува и Сергей Ковалев. Фото с сайта ProBoxing-Fans.com

Промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы российского боксера Сергея Ковалева, в интервью WorldBoxingNews обвинила американца Андре Уорда в том, что он старается избежать реванша. 

В первом поединке 20 ноября единогласным решением судей победил Уорд, во втором раунде побывавший в нокдауне. Контракт на бой предусматривает обязательное проведение реванша

"Скажем прямо, Уорд не хочет встречаться с Ковалевым, мы все это понимаем. Посмотрите на его лицо до и после объявления результата - он знает, кто на самом деле выиграл бой. При этом он до боя подписал договор, согласно которому он обязан провести реванш в случае своей победы в обмен на возможность боксировать сразу за все титулы Ковалева", - цитирует Дува "Чемпионат". 

Ранее ситуацию с реваншем прокомментировал представитель промоутерской компании Main Events, контрактом с которой связан Уорд. Сам американец сделал ряд неоднозначных заявлений, а в одном из них сообщил о планах завершить карьеру. 

Просмотров: 649  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
S.O.G. Сегодня 21:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
да ладно прям таки коленки дрожат у Андре ))) просто он теперь нью абсолют чампион соответственно сторона А , так что Уорд имеет право диктовать некоторые условия хоть и есть пунктик по реваншу , например по гонорару , так что будьте посговорчивее тетя Дува )))
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Бек $$$ Сегодня 21:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 984
контракт есть контракт !!! но контракт Уорду и Конеле мне кажется не касается, они не неприкасаемые боксеры ...!!! был бы другие давно заставили бы на бои или освободит пояс !!!
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Нургиса Шопанов Сегодня 22:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Зачем серега вышел против урода он же не обязательный претендент на титулы сереги
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