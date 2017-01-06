Промоутер Сергея Ковалева обвинила Андре Уорда в нежелании сделать реванш

По ее словам, американец сам понимает, что первый бой выиграл не он.

Промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы российского боксера Сергея Ковалева, в интервью WorldBoxingNews обвинила американца Андре Уорда в том, что он старается избежать реванша.

В первом поединке 20 ноября единогласным решением судей победил Уорд, во втором раунде побывавший в нокдауне. Контракт на бой предусматривает обязательное проведение реванша.

"Скажем прямо, Уорд не хочет встречаться с Ковалевым, мы все это понимаем. Посмотрите на его лицо до и после объявления результата - он знает, кто на самом деле выиграл бой. При этом он до боя подписал договор, согласно которому он обязан провести реванш в случае своей победы в обмен на возможность боксировать сразу за все титулы Ковалева", - цитирует Дува "Чемпионат".

Ранее ситуацию с реваншем прокомментировал представитель промоутерской компании Main Events, контрактом с которой связан Уорд. Сам американец сделал ряд неоднозначных заявлений, а в одном из них сообщил о планах завершить карьеру.