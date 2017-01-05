Промоутерская компания Андре Уорда рассказала о планах на реванш с Сергеем Ковалевым

Пункт о втором бое внесен в контракты боксеров.
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- Мне незачем больше драться. Я достиг почти всего, чего хотел, и это не про деньги - Уорд
- Зрители покупали трансляции, чтобы посмотреть на мою работу. Уорд слишком скучный - Ковалев
Команда американца Андре Уорда в ближайшее время вступит в переговоры о бое-реванше с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании Roc Nation Майкл Йормарк.
"По состоянию на данный момент переговоров еще не было, но сейчас мы сосредоточимся на этом. В последние пару недель мы были полностью сфокусированы на поединке между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом", - цитирует Йормарка "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
В то же время Кэти Дува из Main Events, представляющая интересы Ковалева, отмечает, что проблем с переговорами быть не должно, поскольку основные моменты по реваншу были согласованы еще год назад.
В ноябре Ковалев уступил Уорду титулы чемпиона IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе, проиграв спорным решением судей. Контракт на бой предусматривает пункт о предоставлении незамедлительного матча-реванша.