Бой Мейвезера и Пакьяо повлиял на PPV-продажи поединка Ковалев - Уорд - Абель Санчес

По мнению тренера, интерес болельщиков можно поддерживать только встречами лучших бойцов.
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Фото с сайта reviewjournal.com
Известный тренер по боксу Абель Санчес считает, что низкие продажи трансляций PPV на поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом отчасти зависели от громкого боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Мэнни Пакьяо.
"Ковалев и Уорд были популярны. Уорд был победителем Олимпийских игр, а Ковалев очень крутой профессионал. Но фаны все равно не покупали трансляции. Я думаю, что отчасти причиной этому служит бой Мейвезер - Пакьяо. Нам нужно продолжать сводить лучших бойцов, тогда, возможно, интерес болельщиков вернется", - приводит слова Санчеса "Чемпионат" со ссылкой на On The Ropes Boxing Radio.
Напомним, Уорд победил Ковалева единогласным решением судей в ноябре 2016 года. Мейвезер также победил Пакьяо по решению судей, бой проходил в мае 2015 года.
Между тем подопечный Абеля Санчеса Геннадий Головкин следующий бой проведет против американца Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
"Ковалев и Уорд были популярны. Уорд был победителем Олимпийских игр, а Ковалев очень крутой профессионал. Но фаны все равно не покупали трансляции. Я думаю, что отчасти причиной этому служит бой Мейвезер - Пакьяо. Нам нужно продолжать сводить лучших бойцов, тогда, возможно, интерес болельщиков вернется", - приводит слова Санчеса "Чемпионат" со ссылкой на On The Ropes Boxing Radio.
Напомним, Уорд победил Ковалева единогласным решением судей в ноябре 2016 года. Мейвезер также победил Пакьяо по решению судей, бой проходил в мае 2015 года.
Между тем подопечный Абеля Санчеса Геннадий Головкин следующий бой проведет против американца Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.