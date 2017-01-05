Бой с Ковалевым - это не поединок против боксера второго или третьего сорта - Андре Уорд

Уорд рассказал о том, что для него значит победа над россиянином.
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд (31-0, 15 КО) рассказал о том, что для него значит победа над россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО), сообщает "Чемпионат.сом".
"Бой с Ковалевым - это не поединок против боксера второго или третьего сорта. Это борьба с тем, кого многие называют лучшим бойцом полутяжелого дивизиона, если не лучшим бойцом мира вообще. Я рад тому, как выступил в бою с ним", - сказал Уорд.
Напомним, ранее Уорд заявил, что готов провести реванш.
Бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.