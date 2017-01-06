Сауля Альвареса назвали самым переоцененным боксером 2016 года

Следующий бой мексиканец планирует провести со своим соотечественником Чавесом-младшим.
Сегодня 11:41
6 Комментариев
Ссылки по теме:
- Геннадий Головкин стал победителем восьми номинаций по версии El Paso Times
- Мне нравятся спарринг-партнеры Джейкобса. Каждый близок к чемпионскому уровню - Стангрит
- "Головкин уже не тот", или несколько причин, почему GGG проиграет Джейкобсу
Фото с сайта canelovskhan.info
El Paso Times, подводя итоги 2016 года, назвал мексиканца Сауля "Канело" Альвареса самым переоцененным боксером 2016 года.
При этом казахстанский боксер Геннадий Головкин победил в восьми номинациях данного издания, а его наставник Абель Санчес был удостоен звания лучшего тренера года.
Следующий поединок Альварес намерен провести со своим соотечественником Чавесом-младшим. Что интересно, известный тренер Фредди Роуч готов к данной встрече подготовить Чавеса, если тот серьезно отнесется к тренировочному процессу.
Кроме того, болельщики и эксперты надеются, что осенью этого года "Канело" выйдет на ринг против казахстанского панчера Головкина. По версии El Paso Times, их поединок вошел в список самых ожидаемых событий в боксе в 2017 году.
В то же время Геннадий Головкин ближайший бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
При этом казахстанский боксер Геннадий Головкин победил в восьми номинациях данного издания, а его наставник Абель Санчес был удостоен звания лучшего тренера года.
Следующий поединок Альварес намерен провести со своим соотечественником Чавесом-младшим. Что интересно, известный тренер Фредди Роуч готов к данной встрече подготовить Чавеса, если тот серьезно отнесется к тренировочному процессу.
Кроме того, болельщики и эксперты надеются, что осенью этого года "Канело" выйдет на ринг против казахстанского панчера Головкина. По версии El Paso Times, их поединок вошел в список самых ожидаемых событий в боксе в 2017 году.
В то же время Геннадий Головкин ближайший бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.