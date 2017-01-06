Роуч готов подготовить Чавеса к бою с "Канело" лишь при соблюдении его жестких условий

При этом тренер считает, что Чавесу нужно выглядеть намного лучше, чем в прошлом бою.
Сегодня 07:10
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Фото с сайта AKBoxing.ru
Один-единственный пропуск тренировки - и можешь идти лесом. Примерно так обрисовал возможность нового сотрудничества тренер Фредди Роуч экс-подопечному - бывшему чемпиону WBC в среднем весе Хулио Сезару Чавесу-младшему (50-2-1, 32 КО). Последний, напомним, может провести бой в промежуточном весе (до 74,8 килограмма) с земляком Саулем Альваресом (48-1-1, 33 КО).
"Под этот бой я могу вновь начать его готовить, - приводит слова коуча vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene. - Они мне звонили. Его отец мне нравится, потому я сказал ему: "Все, что от Хулио требуется - это приходить каждый день на тренировки. Но если он пропустит хоть день, я пас". Это мое для него жесткое условие".
"Чавес - хороший соперник для "Канело", но только если будет в 100-процентной форме. Ему нужно выглядеть намного лучше, чем в прошлом бою. Габариты, может, и будут преимуществом перед Саулем, но сгонка веса будет для Хулио непростой... Сложно будет сушиться. Да и я не знаю, сколько он набрал после недавнего боя", - отметил Роуч.
Тем не менее Роуч не может не понимать, что бой против Чавеса для звездного Альвареса - не самый опасный вариант.
"Это бой, который можно продать, он позволит Golden Boy и дальше использовать их курицу, несущую золотые яйца. На этом этапе они не сделают ему бой с кем-то крутейшим. Будут осторожничать", - резюмировал тренер.
Добавим, что WBC планирует изготовить специальный пояс для боя Альварес - Чавес-младший.
"Под этот бой я могу вновь начать его готовить, - приводит слова коуча vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene. - Они мне звонили. Его отец мне нравится, потому я сказал ему: "Все, что от Хулио требуется - это приходить каждый день на тренировки. Но если он пропустит хоть день, я пас". Это мое для него жесткое условие".
"Чавес - хороший соперник для "Канело", но только если будет в 100-процентной форме. Ему нужно выглядеть намного лучше, чем в прошлом бою. Габариты, может, и будут преимуществом перед Саулем, но сгонка веса будет для Хулио непростой... Сложно будет сушиться. Да и я не знаю, сколько он набрал после недавнего боя", - отметил Роуч.
Тем не менее Роуч не может не понимать, что бой против Чавеса для звездного Альвареса - не самый опасный вариант.
"Это бой, который можно продать, он позволит Golden Boy и дальше использовать их курицу, несущую золотые яйца. На этом этапе они не сделают ему бой с кем-то крутейшим. Будут осторожничать", - резюмировал тренер.
Добавим, что WBC планирует изготовить специальный пояс для боя Альварес - Чавес-младший.