WBC планирует изготовить специальный пояс для боя Альварес - Чавес-младший

Маурисио Сулейман назвал мексиканцев иконами бокса.
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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя между мексиканцами Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, если он состоится, получит эксклюзивный пояс, сообщает boxingscene.com.
Стороны боксеров обсуждают проведение поединка в переходном весе. Если так, то бой не будет титульным. Но оставить без награды победителя, по мнению Сулеймана, тоже нельзя.
"Это был бы бой между двумя иконами, который действительно много значат в боксе. Поэтому для нас было бы честью наградить победителя памятным поясом. И если команды боксеров договорятся, это будет очень значимым событием для Мексики", - сказал Сулейман.
Ранее отец Чавеса сообщил о том, что сделка близка к завершению, а бой состоится во втором среднем весе.