Переговоры по бою моего сына с "Канело" значительно продвинулись. Он может состояться в мае - Чавес-старший

По его словам, поединок пройдет во втором среднем весе.
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Отец мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса-младшего Хулио Сезар Чавес-старший заявил, что переговоры с командой его соотечественника Сауля "Канело" Альвареса серьезно продвинулись вперед, сообщает "Чемпионат.com".
"Все хотят увидеть бой моего сына против "Канело". Переговоры значительно продвинулись, бой, может, состоится в мае. Вес уже выбрали - 165 фунтов (второй средний вес). Теперь нужно договориться по деньгам. Думаю, это будет успешная сделка с любой стороны", - приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.
Напомним, что Сауль "Канело" Альварес является обязательным претендентом на бой с британцем Билли Джо Сондерсом, который владеет титулом WBO в среднем весе. Однако, если переговоры между "Канело" и Чавесом-младшим увенчаются успехом, то обязательным претендентом может стать грузинский боксер Автандил Хурцидзе.