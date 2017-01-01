Хурцидзе может стать обязательным претендентом на титул Сондерса

Британец владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом.
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Бывший обладатель титула WBC Silver в среднем весе 37-летний грузинский боксер Автандил Хурцидзе (#1 WBO) может стать обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе, которым в настоящий момент владеет британец Билли Джо Сондерс, пишет Аllboxing.ru.
Об этом сообщил советник Хурцидзе Кит Коннолли. Сейчас обязательным претендентом на бой с Сондерсом является мексиканец Сауль "Канело" Альварес, однако он ведет переговоры о бое с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, и если они увенчаются успехом, то у WBO не будет другого выбора, как назначить бой Сондерс-Хурцидзе, считает советник.
"Последние девять месяцев Хурцидзе терпеливо ждал шанса провести бой за титул, - сказал Коннолли. - Если "Канело" решит, что он хочет провести поединок против Чавеса-младшего, то мы считаем, что WBO не сможет отказать Автандилу в его законном праве оспорить титул в бою с Сондерсом. Мы ожидаем, что WBO все сделает правильно. Мы подождем и посмотрим, что получится у "Канело", а затем предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить нашему бойцу справедливое отношение со стороны санкционирующей организации".
Напомним, что Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом. На данный момент в активе GGG титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Свой следующий поединок Головкин проведет против претендента по линии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса. Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).