Геннадий Головкин стал победителем восьми номинаций по версии El Paso Times

Также его поединок с "Канело" оказался в списке самых ожидаемых событий в боксе в 2017 году.
Сегодня 09:29
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Фото с сайта Lenta.ru
El Paso Times подвел итоги 2016 года, отдав предпочтение казахстанскому боксеру Геннадию Головкину в восьми номинациях. Всего различных номинаций было 21.
Так, издание признало GGG лучшим pound-for-pound боксером, лучшим панчером, боксером, обладающим лучшими ударами как с правой руки, так и с левой, джебом и ударом по корпусу, а также самым зрелищным бойцом. Плюс поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса был включен в список самых ожидаемых в 2017 году.
Также добавим, что по версии El Paso Times лучшим подбородком обладает Роман Гонсалес, лучшая скорость у Эррола Спенса, лучшая защита у Гильермо Ригондо. Далее самый недооцененный боксер - Карл Фрэмптон, самый переоцененный боксер - Сауль Альварес, лучший рефери - Тони Викс, лучший тренер - Абель Санчес, лучший ринг-анонсер - Джимми Леннон-младший.
Отметим, что Геннадий Головкин следующий бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.
Так, издание признало GGG лучшим pound-for-pound боксером, лучшим панчером, боксером, обладающим лучшими ударами как с правой руки, так и с левой, джебом и ударом по корпусу, а также самым зрелищным бойцом. Плюс поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса был включен в список самых ожидаемых в 2017 году.
Также добавим, что по версии El Paso Times лучшим подбородком обладает Роман Гонсалес, лучшая скорость у Эррола Спенса, лучшая защита у Гильермо Ригондо. Далее самый недооцененный боксер - Карл Фрэмптон, самый переоцененный боксер - Сауль Альварес, лучший рефери - Тони Викс, лучший тренер - Абель Санчес, лучший ринг-анонсер - Джимми Леннон-младший.
Отметим, что Геннадий Головкин следующий бой проведет против Дэниэла Джейкобса. Он состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джейкобс, который спаррингует с известными средневесами.