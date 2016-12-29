Российское издание не включило Геннадия Головкина в первую тройку рейтинга P4P

А Сауль Альварес стал лишь десятым.
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Геннадий Головкин. Фото Sky Sport
Российское издание Sovsport.ru составило свой рейтинг P4P - лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин занял в нем лишь четвертое место.
"Король среднего веса GGG, пожалуй, единственный топовый боец современности, который вызывает настолько полярные оценки и мнения, - считает Sovsport.ru. - Скептики обвиняют чемпиона мира по трем версиям (на самом деле по четырем - прим. Vesti.kz) и его команду в нежелании подняться в следующую весовую категорию, в выборе далеко не самых актуальных соперников и подчеркивают, что на сегодняшний день Головкин не побил на профессиональном ринге ни одного элитного боксера.
Другие, напротив, безудержно восхищаются ударной мощью представителя Казахстана и справедливо указывают на то, что из звезд, желающих выйти на ринг с Геннадием, очередь никак не выстраивается. Ситуация с Саулем Альваресом - самый яркий тому пример. 18 марта в Нью-Йорке Головкин проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. И уж этого соперника никак не представишь в образе неумехи, пенсионера или "малыша".
Полностью рейтинг P4P от Sovsport.ru выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес (Никарагуа), наилегчайший вес - 46-0, 38 КО,
2. Андре Уорд (США), полутяжелый вес - 31-0, 15 КО,
3. Сергей Ковалев (Россия), полутяжелый вес - 30-1-1, 26 КО,
4. Геннадий Головкин (Казахстан), средний вес - 36-0, 33 КО,
5. Теренс Кроуфорд (США), первый полусредний вес- 29-0, 20 КО,
6. Мэнни Пакьяо (Филиппины), первый полусредний вес - 59-6-2, 38 КО,
7. Гильермо Ригондо (Куба), второй легчайший вес - 17-0, 11 КО,
8. Карл Фрэмптон (Великобритания), полулегкий вес - 23-0, 4 КО,
9. Эрисланди Лара (Куба), полусредний вес - 23-2, 13 КО,
10. Сауль "Канело" Альварес (Мексика), первый средний вес - 48-1-1, 34 КО.
Самым авторитетным рейтингом P4P является рейтинг от журнала The Ring. Издание подверглось критике за то, что поставило Головкина четвертым. Аналогичную позицию он занимает и в рейтинге ESPN, а Vesti.kz отдали ему второе место.
Итоги 2016 года в профессиональном боксе
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин занял в нем лишь четвертое место.
"Король среднего веса GGG, пожалуй, единственный топовый боец современности, который вызывает настолько полярные оценки и мнения, - считает Sovsport.ru. - Скептики обвиняют чемпиона мира по трем версиям (на самом деле по четырем - прим. Vesti.kz) и его команду в нежелании подняться в следующую весовую категорию, в выборе далеко не самых актуальных соперников и подчеркивают, что на сегодняшний день Головкин не побил на профессиональном ринге ни одного элитного боксера.
Другие, напротив, безудержно восхищаются ударной мощью представителя Казахстана и справедливо указывают на то, что из звезд, желающих выйти на ринг с Геннадием, очередь никак не выстраивается. Ситуация с Саулем Альваресом - самый яркий тому пример. 18 марта в Нью-Йорке Головкин проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. И уж этого соперника никак не представишь в образе неумехи, пенсионера или "малыша".
Полностью рейтинг P4P от Sovsport.ru выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес (Никарагуа), наилегчайший вес - 46-0, 38 КО,
2. Андре Уорд (США), полутяжелый вес - 31-0, 15 КО,
3. Сергей Ковалев (Россия), полутяжелый вес - 30-1-1, 26 КО,
4. Геннадий Головкин (Казахстан), средний вес - 36-0, 33 КО,
5. Теренс Кроуфорд (США), первый полусредний вес- 29-0, 20 КО,
6. Мэнни Пакьяо (Филиппины), первый полусредний вес - 59-6-2, 38 КО,
7. Гильермо Ригондо (Куба), второй легчайший вес - 17-0, 11 КО,
8. Карл Фрэмптон (Великобритания), полулегкий вес - 23-0, 4 КО,
9. Эрисланди Лара (Куба), полусредний вес - 23-2, 13 КО,
10. Сауль "Канело" Альварес (Мексика), первый средний вес - 48-1-1, 34 КО.
Самым авторитетным рейтингом P4P является рейтинг от журнала The Ring. Издание подверглось критике за то, что поставило Головкина четвертым. Аналогичную позицию он занимает и в рейтинге ESPN, а Vesti.kz отдали ему второе место.
Итоги 2016 года в профессиональном боксе