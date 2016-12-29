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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
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Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Российское издание не включило Геннадия Головкина в первую тройку рейтинга P4P

А Сауль Альварес стал лишь десятым.

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13 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото Sky Sport
Геннадий Головкин. Фото Sky Sport
Российское издание Sovsport.ru составило свой рейтинг P4P - лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. 

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин занял в нем лишь четвертое место. 

"Король среднего веса GGG, пожалуй, единственный топовый боец современности, который вызывает настолько полярные оценки и мнения, - считает Sovsport.ru. - Скептики обвиняют чемпиона мира по трем версиям (на самом деле по четырем - прим. Vesti.kz) и его команду в нежелании подняться в следующую весовую категорию, в выборе далеко не самых актуальных соперников и подчеркивают, что на сегодняшний день Головкин не побил на профессиональном ринге ни одного элитного боксера.

Другие, напротив, безудержно восхищаются ударной мощью представителя Казахстана и справедливо указывают на то, что из звезд, желающих выйти на ринг с Геннадием, очередь никак не выстраивается. Ситуация с Саулем Альваресом - самый яркий тому пример. 18 марта в Нью-Йорке Головкин проведет защиту своих титулов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. И уж этого соперника никак не представишь в образе неумехи, пенсионера или "малыша". 

Полностью рейтинг P4P от Sovsport.ru выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес (Никарагуа), наилегчайший вес - 46-0, 38 КО,
2. Андре Уорд (США), полутяжелый вес - 31-0, 15 КО,
3. Сергей Ковалев (Россия), полутяжелый вес - 30-1-1, 26 КО,
4. Геннадий Головкин (Казахстан), средний вес - 36-0, 33 КО,
5. Теренс Кроуфорд (США), первый полусредний вес- 29-0, 20 КО,
6. Мэнни Пакьяо (Филиппины), первый полусредний вес - 59-6-2, 38 КО,
7. Гильермо Ригондо (Куба), второй легчайший вес - 17-0, 11 КО,
8. Карл Фрэмптон (Великобритания), полулегкий вес - 23-0, 4 КО,
9. Эрисланди Лара (Куба), полусредний вес - 23-2, 13 КО, 
10. Сауль "Канело" Альварес (Мексика), первый средний вес - 48-1-1, 34 КО.

Самым авторитетным рейтингом P4P является рейтинг от журнала The Ring. Издание подверглось критике за то, что поставило Головкина четвертым. Аналогичную позицию он занимает и в рейтинге ESPN, а Vesti.kz отдали ему второе место. 

Итоги 2016 года в профессиональном боксе
Просмотров: 1822  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 09:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1157
Для них что заслуга и мастерство Ломаченко ни что что ли?
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serikjan atau Сегодня 10:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2751
Сабит Оразбаев, в официальном рейтинге P4P точно так же, только там на месте Пакьяо стоит Ломаченко, на месте Лары - Яманака.
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Нургиса Шопанов Сегодня 09:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 204
Ломаченко никто по сравнению с трипл G
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Арай Далельхан Сегодня 10:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
тут ГГГ как минимум должен быть 2-м! 2,3 полюбому не заслужили это место , а Ломаченко не включили потому что он Украинец
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 10:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Ломоченко еще не че не доказал в профи
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KAIRAT Сегодня 10:56
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4547
Ковалев после своего проигрыша вообще должен был вылететь за пределы первой пятерки. Неадекват .профан составил этот сраный рейтинг. Он реально не отражает соотношение сил .в мировом боксе.
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Damir Ka Сегодня 10:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Ковалев битый
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Нурик Сегодня 11:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Несправедливый рейтинг
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фидель кастро Сегодня 11:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
А Вася Ломаченко че ? А он бендеровец же точно . Политика же в спорте на первом месте должна быть )))))))
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ARYSTAN Сегодня 11:17
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1872
я думаю что первое место заслуживает тот боксер у которого в графе поражение стоит ноль а не единица, все мы знаем что против нашего чемпиона никто не осмеливается выйти.
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Arlan Beybarys Сегодня 11:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1311
Эти рейтинги одна бумажка.
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Рауан Еркебаев Сегодня 11:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 726
Зачем смотреть на рос сми да они хуже американских ,я не удивлюсь если они и Лебедева поставят
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