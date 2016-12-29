Британские СМИ назвали Головкина королем, а бой с Джейкобсом - прелюдией перед Альваресом

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Чунг, Квон Сун 1:2
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Британские СМИ назвали Головкина королем, а бой с Джейкобсом - прелюдией перед Альваресом

Промоутер "Канело" пообещал поединок с GGG в 2017 году.

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5 Комментариев
Альварес и Головкин. Коллаж pulsodf.com.mx
Альварес и Головкин. Коллаж pulsodf.com.mx
Британское издание Mirror подготовило свой рейтинг самых ожидаемых событий в мировом боксе на 2017 год. 

В их число включен и возможный бой казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом

"В марте регулярный чемпион по версии WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс встретится с могущественным обладателем поясов WBC, IBF и IBO - королем Геннадием Головкиным. 

Будем надеяться, что этот поединок лишь прелюдия к бою между Головкиным и Саулем Альваресом, который мы все хотим увидеть в следующем году. Головкин - блестящ, но он до сих пор не встретился с "Канело". Тот продолжает побеждать, но находится вне диапазона GGG. Я ставлю на Головкина", - пишет автор материала Барри Макгиган. 

Поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться еще в этом году, однако мексиканец предпочел отдать без боя пояс WBC сопернику. Команды боксеров периодически вступают в переговоры.

Ранее владелец Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что он гарантирует проведение боя Головкин - Альварес в 2017 году. Промоутер "Канело" сказал, что готов поставить на это свою лицензию. 
Просмотров: 2016  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 09:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1157
Всех с новым годом и желаю в новом году нашему чемпиону больших боев и больших побед
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love is Сегодня 10:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
С наступающим Новым годом!!!
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serikjan atau Сегодня 10:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2751
"Канело продолжает побеждать, но находится вне диапазона GGG" ,- вот это настоящий "Mirror". Если сказать точнее, "Канело находится вне частоты GGG" или еще точнее "Канело находится вне амплитуды GGG".
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KAIRAT Сегодня 10:52
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4547
Друзья. Всех Вас с новым годом!!!а нашему великому чемпиону Геннадию Головкину удачи. В предстоящих поединках с канело и джейкобсом.и пусть Гена станет абсолютом в этом году.
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Мейрбек Омиралиев Сегодня 11:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Уважаемые читатели сайта Vesti. kz всех с Наступающим!!! А нашему народному герою GGG только успехи, чтобы стал ОН абсолютном чемпионом и был включен Международный Зал Славы!!!
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