Британские СМИ назвали Головкина королем, а бой с Джейкобсом - прелюдией перед Альваресом

Промоутер "Канело" пообещал поединок с GGG в 2017 году.
Сегодня 09:09
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Британское издание Mirror подготовило свой рейтинг самых ожидаемых событий в мировом боксе на 2017 год.
В их число включен и возможный бой казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"В марте регулярный чемпион по версии WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс встретится с могущественным обладателем поясов WBC, IBF и IBO - королем Геннадием Головкиным.
Будем надеяться, что этот поединок лишь прелюдия к бою между Головкиным и Саулем Альваресом, который мы все хотим увидеть в следующем году. Головкин - блестящ, но он до сих пор не встретился с "Канело". Тот продолжает побеждать, но находится вне диапазона GGG. Я ставлю на Головкина", - пишет автор материала Барри Макгиган.
Поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться еще в этом году, однако мексиканец предпочел отдать без боя пояс WBC сопернику. Команды боксеров периодически вступают в переговоры.
Ранее владелец Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что он гарантирует проведение боя Головкин - Альварес в 2017 году. Промоутер "Канело" сказал, что готов поставить на это свою лицензию.
В их число включен и возможный бой казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"В марте регулярный чемпион по версии WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс встретится с могущественным обладателем поясов WBC, IBF и IBO - королем Геннадием Головкиным.
Будем надеяться, что этот поединок лишь прелюдия к бою между Головкиным и Саулем Альваресом, который мы все хотим увидеть в следующем году. Головкин - блестящ, но он до сих пор не встретился с "Канело". Тот продолжает побеждать, но находится вне диапазона GGG. Я ставлю на Головкина", - пишет автор материала Барри Макгиган.
Поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться еще в этом году, однако мексиканец предпочел отдать без боя пояс WBC сопернику. Команды боксеров периодически вступают в переговоры.
Ранее владелец Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что он гарантирует проведение боя Головкин - Альварес в 2017 году. Промоутер "Канело" сказал, что готов поставить на это свою лицензию.