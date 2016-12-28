Уорд, Ломаченко, Головкин и другие. Итоги 2016 года в профи-боксе по версии Vesti.kz

От лучшего нокаута до лучшего боксера.

Нередко мир профессионального бокса характеризовался скандалами в 2016-м. Будь то срыв поединков, факт употребления допинга или же спорные судейские решения. Но наряду с этим были в этом году боксеры, показавшие то, за что любят этот вид спорта. Vesti.kz определили лучших в нескольких номинациях.



Апсет года



Одно из самых обсуждаемых "разочарований" зафиксировано в поединке между поляком Анджеем Фонфарой и американцем Джо Смитом. Боксеры встречались между собой за титул чемпиона по версии WBC International.



В роли андердога выступил Смит, на которого не рассчитывали во многих ведущих букмеккерских конторах, а также к его победе скептически относились мировые эксперты в боксе. Однако агрессивный панчер сумел пойти наперекор прогнозам и свалил соперника на канвас. Все началось и завершилось уже в первом раунде. При этом сам Смит буквально был на грани как минимум нокдауна, но будучи потрясенным, воспользовался тем, что Фонфара в атаке забыл о защите. Джо Смит изловчился и точно пробил - Анджей в нокдауне. Американец воспользовался моментом и добил соперника. Добавим, что Смит в декабре эффектно отправил Бернарда Хопкинаса на пенсию.







Нокаут года



Сложно определить победителя в данной номинации. Все дело во вкусах. Кому-то нравятся фатальные исходы после удара в корпус, кому-то более классический вариант - после точного апперкота. Главное, что в этом году боксеры радовали любителей этого вида спорта тяжелыми ударами и разрушающими комбинациями.



Лучший же нокаут по версии редакции принадлежит украинцу Василию Ломаченко, который временно отправил в небытие пуэрториканского "Рокки" Романа Мартинеса. Может быть, нокаут от Ломаченко был не настолько брутален, как у Н'Жикама, например. Но то, как Василий разрывал поэтапно оборону соперника, заставляет восхищаться.



Мартинес пытался спрятаться от хука слева, немного смещаясь в сторону. Этого, в принципе, и ждал Ломаченко. Сначала украинец выбросил апперкот, а "потушил свет" правым крюком. Кстати, в этом поединке Ломаченко установил рекорд, став чемпионом мира в двух весовых категориях за семь боев.







Мисматч года



Для казахстанского боксера Геннадия Головкина этот год вряд ли можно назвать успешным. С одной стороны он обзавелся без боя титулом WBC, с другой он несколько потерял свои позиции в мировом боксе. Прежде всего это связано с многочисленной беготней потенциальных соперников в другую сторону от GGG. В итоге приходилось драться с теми, кто был готов. Среди согласившихся был американец Доминик Уэйд. для которого все закончилось уже во втором раунде. Головкин не стал затягивать свой бой, отправив Уэйда в конце первой трехминутке в нокдаун. И уже во втором раунде дважды повторил этот "трюк", после чего судья остановил одностороннее избиение. Легкая прогулка.







Бой года



Редакция Vesti.kz до последнего момента стояла перед очень сложным выбором. Сразу две встречи уходящего года получились очень зрелищными, очень близкими и с большим количеством выброшенных ударов. С одной стороны - Роман Гонсалес (Никарагуа) против Карлоса Куадраса (Мексика) за титул чемпиона WBC, а с другой Фрасиско Варгас - Орландо Солидо (также на кону стоял титул чемпиона WBC, но в другой весовой категории).



В итоге была выбрана "мексиканская война" Варгас-Солидо. Оба боксера с первых секунд выбрали атакующий и бескомпромиссный формат боя. В итоге за все время поединка ими было выброшено свыше двух тысяч ударов. К концу 12-го раунда лицо Варгаса было полностью в крови. Самое интересное случилось на объявлении результатов. Судьи не смогли отдать победу одному из мексиканцев и была зафиксирована ничья после сложнейшей рубки (115-113 и дважды 114-114).







Боксер года



Без долгой паузы - Андре Уорд. Американец за один только поединок против Сергея Ковалева не только обзавелся тремя титулами чемпиона мира, но и настроил против себя огромное количество людей. Если до этого его имя возносили, то после встречи с российским боксером начали втаптывать в грязь. Кстати, это Уорду только на руку. Чем больше о нем говорят, тем дольше он остается во внимании. По крайней мере до реванша с Сергеем (очень надеемся, что он состоится). Каким бы решение судей не было, стоит отдать должное Андре - нейтрализовать ударную мощь, "прочитать" соперника и после четырех вчистую проигранных раундов (а также после нокдауна) вырвать победу - дорогого стоит. И не стоит забывать, что Уорд - новичок в полутяжелом весе. Как итог - прекрасный боксерский интеллект, воля к победе, погашение силы соперника (хоть и не зрелищным способом, но победителей не судят).





