Альварес сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за "бегства" от Головкина - Forbes

Мексиканец в мае без боя отдал GGG чемпионский титул.
Сегодня 09:00
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Сауль Альварес. Фото с сайта Adweek.com
Журнал Forbes считает, что чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) сильно навредил своей репутации, когда стал избегать боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Тем не менее Альварес обошел Головкина в так называемом списке MVP-боксеров 2016 года, которые внесли вклад в развитие бокса и попутно пополнили свой "кошелек", составленный Forbes.
"Канело" сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за "бегства" от Головкина. Вдобавок, его показатели PPV-продаж пошли вниз с 900 тысяч в бою против Мигеля Котто (2015) до 600 тысяч в майском поединке с Амиром Ханом и до 300 тысяч в сентябре с Лиамом Смитом. Альваресу предстоит много работы, чтобы восстановить свою репутацию", - пишет издание.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
По прогнозу СМИ, бой с Головкиным может принести "Канело" два миллиона PPV, а без GGG мексиканец вернется к показателем сентябрьского поединка со Смитом.
Тем не менее Альварес обошел Головкина в так называемом списке MVP-боксеров 2016 года, которые внесли вклад в развитие бокса и попутно пополнили свой "кошелек", составленный Forbes.
"Канело" сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за "бегства" от Головкина. Вдобавок, его показатели PPV-продаж пошли вниз с 900 тысяч в бою против Мигеля Котто (2015) до 600 тысяч в майском поединке с Амиром Ханом и до 300 тысяч в сентябре с Лиамом Смитом. Альваресу предстоит много работы, чтобы восстановить свою репутацию", - пишет издание.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
По прогнозу СМИ, бой с Головкиным может принести "Канело" два миллиона PPV, а без GGG мексиканец вернется к показателем сентябрьского поединка со Смитом.