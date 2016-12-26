Альварес сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за "бегства" от Головкина - Forbes

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Актобе Жайык 3:0
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Альварес сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за "бегства" от Головкина - Forbes

Мексиканец в мае без боя отдал GGG чемпионский титул.

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8 Комментариев
Сауль Альварес. Фото с сайта Adweek.com
Сауль Альварес. Фото с сайта Adweek.com
Журнал Forbes считает, что чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) сильно навредил своей репутации, когда стал избегать боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы  WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Тем не менее Альварес обошел Головкина в так называемом списке MVP-боксеров 2016 года, которые внесли вклад в развитие бокса и попутно пополнили свой "кошелек", составленный Forbes.

"Канело" сделал много денег, но его звездная сила угасла из-за "бегства" от Головкина. Вдобавок, его показатели PPV-продаж пошли вниз с 900 тысяч в бою против Мигеля Котто (2015) до 600 тысяч в майском поединке с Амиром Ханом и до 300 тысяч в сентябре с Лиамом Смитом. Альваресу предстоит много работы, чтобы восстановить свою репутацию", - пишет издание.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.

Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.

По прогнозу СМИ, бой с Головкиным может принести "Канело" два миллиона PPV, а без GGG мексиканец вернется к показателем сентябрьского поединка со Смитом.
Просмотров: 4140  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Батыр Сегодня 09:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 528
Судя по фото Канело король "Не решительный трубодур!" Бьёт во все трубы, что не боится Головкина, однако не решается сразится)))
Ответить 3
 
Алимжан Мендибай Сегодня 09:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 288
Головки 100% король! Бай
Ответить -1
 
Алимжан Мендибай Сегодня 09:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 288
Альварес это идет шут!!!
Ответить -1
 
Нурлан Акпаев Сегодня 09:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Вести, есть ли какие новости о других наших профбоксерах? А то, что то мало новостей стало.
Ответить 2
 
Serik Orda Сегодня 10:38
Статус: Профи
Рейтинг: 439
Нурлан Акпаев, Дұрыс айттың!!!
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ER NUR Сегодня 09:24
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Примадонна
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Методист ******* Сегодня 10:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Я бы даже сказал принцесса, дочь короля его епт величество Де лаХуйя.
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Ernur Abusseitov Сегодня 11:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
900тыс сделал Котто,а не Альварес, 600тыс сделал Хан, а не Альварес, вот с Лиамом, эти 300тыс это уже его заслуги, так что с натяжкой Альварес делает 250тыс. PPV
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