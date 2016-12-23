Британский боксер потроллил Альвареса за нежелание драться с Головкиным

Мексиканец не спешит выходить на ринг с GGG после того, как без боя отдал ему пояс WBC.
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Сауль Альварес. Фото с сайта Sky Sports
Британский боксер Энтони Фаулер потроллил чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) по поводу нежелания того выходить на ринг против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
"Великолепный "Канело" не хочет иметь ничего общего с Головкиным", - написал Фаулер на своей странице в Instagram, сопроводив запись коллажем с мексиканцем в ледяной ванне. На картинке написано следующее: "Канело" типа: просто заморозьте меня до тех пор, когда GGG уже не будет боксировать".
Добавим, что Фаулер не первый, кто троллит Альвареса за то, что тот избегает боя с Головкиным. Некоторые из них проявляли креативность и использовали для этого видеомонтаж.
Бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
"Великолепный "Канело" не хочет иметь ничего общего с Головкиным", - написал Фаулер на своей странице в Instagram, сопроводив запись коллажем с мексиканцем в ледяной ванне. На картинке написано следующее: "Канело" типа: просто заморозьте меня до тех пор, когда GGG уже не будет боксировать".
Добавим, что Фаулер не первый, кто троллит Альвареса за то, что тот избегает боя с Головкиным. Некоторые из них проявляли креативность и использовали для этого видеомонтаж.
Бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.