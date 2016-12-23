Британский боксер потроллил Альвареса за нежелание драться с Головкиным

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Британский боксер потроллил Альвареса за нежелание драться с Головкиным

Мексиканец не спешит выходить на ринг с GGG после того, как без боя отдал ему пояс WBC.

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8 Комментариев
Сауль Альварес. Фото с сайта Sky Sports
Сауль Альварес. Фото с сайта Sky Sports
Британский боксер Энтони Фаулер потроллил чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) по поводу нежелания того выходить на ринг против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

"Великолепный "Канело" не хочет иметь ничего общего с Головкиным", - написал Фаулер на своей странице в Instagram, сопроводив запись коллажем с мексиканцем в ледяной ванне. На картинке написано следующее: "Канело" типа: просто заморозьте меня до тех пор, когда GGG уже не будет боксировать".

Добавим, что Фаулер не первый, кто троллит Альвареса за то, что тот избегает боя с Головкиным. Некоторые из них проявляли креативность и использовали для этого видеомонтаж.

Бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. 

#Brilliant #Canelo wants nothing to do with #GGG #ifyouknowyouknow #funny #hilirious #TeamMachine #

Фото опубликовано Anthony Fowler (@afowler06)


 
Просмотров: 3910  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 11:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Ответить -3
 
Dulat Omar Сегодня 11:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Перед боем Головкин - Лемью задумался кто же будет его комментировать на казахском ТВ. Качество комментария влияет на восприятие зрителя происходящего. Звуковое сопровождение очень важная деталь любого просмотра. Комментатор это помощник зрителя. Но как показывает практика, зачастую наши комментаторы в кавычках либо отвлекают публику от главных вещей либо мешают, заглушая оригинальный звук. Вот, вместо того, чтобы молчать когда выступает ринг аннонсер Майкл Баффер, они обычно начинают параллельно говорить никому не нужные вещи. А ведь Баффер - самый дорогой аннонсер в боксе и чтобы он произнес свою речь перед началом бокса ему заплатили немалые деньги. Потом, несмотря на то, что он говорит на английском всем это понятно, а некоторые из нас даже впадают в восторг от шоу Баффера. Участие Баффера в самых престижных вечерах бокса - это современный тренд в мире бокса. Но наши комментаторы упорно не хотят этого понимать и вместо того, чтобы ловить тишину и дать возможность публике насладиться его голосом, сигнализирующим начало завораживающего перфоманса, умышленно глушать все это действие, обесценивая все это действие. Следующее, между раундами секунданты бойцов активно подсказывают боксерам о тактике боя. Кроме того можно уловить реакцию боксера на слова тренера. По другому это тоже часть большого представления, при этом очень важная для телезрителя. Для того, чтобы слова тренера слышались хорошо американские каналы устанавливают микрофоны в углах бойцов. При этом, если советы тренера бойцу звучать не на английском, то обычно его переводят. Но и здесь вместо того, чтобы слушать и потом довести до зрителя, наши опять мешают получить удовольствие от происходящего. И последнее, обычно все телеканалы приглашают профессионалов для оценки происходящего боя, которые близко чувствуют психологическое состояние бойцов. Но, нет наш комментатор либо сам не профессионально комментирует, часто ошибаясь в предоставлении необходимой информации либо приглашают человека не совсем понимающего в профессиональном боксе. Резюмируя, я лишь сожалею, неужели у нас нет профессиональных комментаторов бокса. А ведь качественный комментарий бокса мог бы на много приумножить удовольствие от тонкого искусства бокса Головкина.
Ответить 6
 
Бесконечность Марс Сегодня 12:55
Статус: Профи
Рейтинг: 383
Dulat OmarПолностью с вами согласен , увы у нас в стране ничего так и не изменилось . Блат сват , агашки и татешки, протекционизм,кумовство все это сводит на нет професионализм и качество не тольео на ТВ , но и во всех аспектах нашей жизни к большому сожалению и с этой заразой бороться невозможно потому что рыба гниет с........
Ответить 3
 
Бесконечность Марс Сегодня 13:07
Статус: Профи
Рейтинг: 383
Фаулер этот тот боец который в одну калитку пройграл нашему Жанибеку на ОИ2016 в Рио.
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Viprin Viprin Сегодня 13:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1042
Это хорошо что унижают Канело, может в нем проснуться честь и гордость...
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 13:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
Viprin Viprin, у него нет ничего такого
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Мейрбек Омиралиев Сегодня 13:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Честь и гордость Канело ушел вместе с поясом WBC
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НуриК ИсаеВ Сегодня 14:31
Статус: Профи
Рейтинг: 322
Ахахааххааххахаха
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