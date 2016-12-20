Бой с Головкиным может принести "Канело" два миллиона PPV, а без него он вернется к 300 тысячам - СМИ

PPV-продажи последних боев мексиканца идут по нисходящей.
Вчера 11:50
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Коллаж с сайта TalkCeltic
Журналист Дэн Эмброуз из Boxingnews24.com рассказал о том, почему чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) нуждается в казахстанце Геннадии Головкине (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Их бой мог состояться в этом году, однако в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний дивизион. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года.
Команды продолжают вести переговоры, однако основная проблема заключается в финансовых условиях. Промоутеры Альвареса готовы предложить фиксированный гонорар в размере 15 миллионов долларов, тогда как команда Головкина рассчитывает на 40 процентов от общего дохода с боя.
"Думаю, Головкину стоит настаивать на 40 процентах за бой с "Канело". Может Головкин и не столь популярен, как "Канело", но без него он не сможет собрать много PPV-продаж (платные телетрансляции) на HBO. Бой с Головкиным может принести "Канело" более двух миллионов PPV. Однако без него "Канело" вернется к цифрам в 300 тысяч, а возможно, даже и меньше, когда публика осознает, что его "кормят" слабой оппозицией на PPV", - написал автор.
Добавим, что PPV-продажи последних боев "Канело" идут по нисходящей. Сентябрьский поединок с Лиамом Смитом собрал 300 тысяч PPV, тогда как показатели майского боя с Амиром Ханом были в два раза больше (600). А за просмотр противостояния "Канело" и Мигеля Котто в ноябре прошлого года вовсе заплатило более 900 000 абонентов.
Головкин также не может похвастаться большими цифрами. Его дебютный бой на PPV против канадца Давида Лемье в октябре прошлого года собрал 150 тысяч. В то же время за сентябрьский поединок GGG в Лондоне с британцем Келлом Бруком, который транслировался в платном телевидении на территории Великобритании, заплатили уже 500 тысяч абонентов.
Их бой мог состояться в этом году, однако в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний дивизион. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года.
Команды продолжают вести переговоры, однако основная проблема заключается в финансовых условиях. Промоутеры Альвареса готовы предложить фиксированный гонорар в размере 15 миллионов долларов, тогда как команда Головкина рассчитывает на 40 процентов от общего дохода с боя.
"Думаю, Головкину стоит настаивать на 40 процентах за бой с "Канело". Может Головкин и не столь популярен, как "Канело", но без него он не сможет собрать много PPV-продаж (платные телетрансляции) на HBO. Бой с Головкиным может принести "Канело" более двух миллионов PPV. Однако без него "Канело" вернется к цифрам в 300 тысяч, а возможно, даже и меньше, когда публика осознает, что его "кормят" слабой оппозицией на PPV", - написал автор.
Добавим, что PPV-продажи последних боев "Канело" идут по нисходящей. Сентябрьский поединок с Лиамом Смитом собрал 300 тысяч PPV, тогда как показатели майского боя с Амиром Ханом были в два раза больше (600). А за просмотр противостояния "Канело" и Мигеля Котто в ноябре прошлого года вовсе заплатило более 900 000 абонентов.
Головкин также не может похвастаться большими цифрами. Его дебютный бой на PPV против канадца Давида Лемье в октябре прошлого года собрал 150 тысяч. В то же время за сентябрьский поединок GGG в Лондоне с британцем Келлом Бруком, который транслировался в платном телевидении на территории Великобритании, заплатили уже 500 тысяч абонентов.