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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Бой с Головкиным может принести "Канело" два миллиона PPV, а без него он вернется к 300 тысячам - СМИ

PPV-продажи последних боев мексиканца идут по нисходящей.

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15 Комментариев
Коллаж с сайта TalkCeltic
Коллаж с сайта TalkCeltic
Журналист Дэн Эмброуз из Boxingnews24.com рассказал о том, почему чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34  КО) нуждается в казахстанце Геннадии Головкине (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Их бой мог состояться в этом году, однако в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний дивизион. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года.

Команды продолжают вести переговоры, однако основная проблема заключается в финансовых условиях. Промоутеры Альвареса готовы предложить фиксированный гонорар в размере 15 миллионов долларов, тогда как команда Головкина рассчитывает на 40 процентов от общего дохода с боя.

"Думаю, Головкину стоит настаивать на 40 процентах за бой с "Канело". Может Головкин и не столь популярен, как "Канело", но без него он не сможет собрать много PPV-продаж (платные телетрансляции) на HBO. Бой с Головкиным может принести "Канело" более двух миллионов PPV. Однако без него "Канело" вернется к цифрам в 300 тысяч, а возможно, даже и меньше, когда публика осознает, что его "кормят" слабой оппозицией на PPV", - написал автор.

Добавим, что PPV-продажи последних боев "Канело" идут по нисходящей. Сентябрьский поединок с Лиамом Смитом собрал 300 тысяч PPV, тогда как показатели майского боя с Амиром Ханом были в два раза больше (600). А за просмотр противостояния "Канело" и Мигеля Котто в ноябре прошлого года вовсе заплатило более 900 000 абонентов.

Головкин также не может похвастаться большими цифрами. Его дебютный бой на PPV против канадца Давида Лемье в октябре прошлого года собрал 150 тысяч. В то же время за сентябрьский поединок GGG в Лондоне с британцем Келлом Бруком, который транслировался в платном телевидении на территории Великобритании, заплатили уже 500 тысяч абонентов.
Просмотров: 6448  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Ulan Вчера 12:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
ГГГ барлық мексокостардар әлдеқайда мықты, тек қана бір нәрсе ғана осыны мойындатудан ұстап тұрған - ол АҚШтағы құжынаған мексикандықтар....
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Батыр Вчера 12:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Канело кабанюга отличный боксер, со своей своеобразной тактикой ведения боя, который растет в профессиональном плане из года в год и к тому же в 2017 году планирует подраться с Чавесом мл. в 168ф. Для Геннадия этот бой будет самым сложным и с удвоенной долей риска, поэтому процентное разделение гонорара является наиболее правильным вариантом.
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Fater Вчера 12:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 994
Если мартовский бой раскрутят как надо и сам бой будет "биг драма шоу" с досрочной победой Геннадия,то акций Трипл Джи поднимутся в цене...а вот у Канело сейчас наоборот идёт спад интереса к нему, и нам пользуясь случаем надо сейчас всем сосредоточится на предстоящем бое с Джейкобсом, раскрутить этот бой как надо...
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Шымкентский пацанчик Вчера 12:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Будто бы имя Головкина соберет больше 150 тыс) Потенциальное ППВ в бою Головкина и Альвареса зависит от двух этих имен, а не только от Головкина. Зато 300 тыс ППВ - это та аудитория, которая всегда с Альваресом.
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мади кайыржан Вчера 12:34
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Шымкентский пацанчик,соберет ли он 300 тысяча сам против Чавес младшего есть большие сомнение.Наверно за двоих за Чавеса и Канело Чавес-старший соберет эти 350 ППВ.
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Nurlan Вчера 15:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Шымкентский пацанчик, не тупи осел. Тут же написано, Канело с Головкиным и без Головкина это будут совершенно разные PPV. На то пошло и сам Канело не соберет больше 500 тыс. без Головкина. Про Урода я вообще молчу. Без Ковалева он даже 150 не соберет ))
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Санек Васильев Вчера 17:21
Статус: Профи
Рейтинг: 336
Шымкентский пацанчик, Твоего мнения никто не спрашивал. Так что исчезни
Ответить 1
 
Baglan Badenbaev Вчера 12:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
"Может Головкин и не столь популярен, как "Канело". На счёт популярности, возможно, Гена уже обошёл Альвареса, как в Северной Америке,
Ответить 4
 
Baglan Badenbaev Вчера 12:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Так и в Японии, Великобритании, страны советского союза, Германии и т.д.
Ответить 4
 
Baglan Badenbaev Вчера 12:36
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Лучшей тактикой для организации данного боя, объявить о гонораре минимум 40% и только на сентябрь 2017 год. В противном случае объявить об отказе от боя с Альваресом вообще. Положить на их принцыпиальность, а после на него и все положат. После чего, Саулешка сам будет бегать. А пока, добивать Сондерса на бой.
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Сабит Оразбаев Вчера 12:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1136
Вот и прикиньте если бой Головкина с Джейкобсом соберет пол ляма, тогда у ОДЛХ одно место будеть горет))))
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Дастан Курманбаев Вчера 13:36
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Вывод напрашивается сам собой- провести мегафайт GGG - канелло на стадионе Уэмбли в 2017 году. ППВ будет зашкаливать за 2 млн. продаж!
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Дастан Курманбаев Вчера 13:40
Статус: Профи
Рейтинг: 309
И овцы целы, и волки сыты!
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ТТ 44 Вчера 13:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Мега Файтер Геннадии Головкин после 18 марта будет номер 1 ППВ. Канело сдулся однозначно.
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Арман Ойыкбаев Вчера 18:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Без нашего героя он-НИКТО!!!
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