Стали известны PPV-продажи боя Головкин - Брук в Великобритании

Он состоялся 10 сентября в Лондоне и завершился досрочной победой казахстанца.
19 декабря 21:20
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Геннадий Головкин и Келл Брук. Фото с сайта theguardian.com
Стали известны цифры продаж платных трансляций (PPV) в Великобритании на бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса чемпиона IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком (36-1, 25 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся 10 сентября в Лондоне на арене O2 и завершился досрочной победой казахстанского боксера. На территории Великобритании по системе PPV его показывал телеканал Sky Box Office. По данным СМИ, бой Головкин - Брук собрал 500 тысяч продаж.
Этот поединок транслировался и на телеканале HBO в два подхода, но уже без PPV. В прямом эфире его посмотрели 843 тысячи зрителей при пиковом показателе в 907 тысяч, с учетом повтора (593 тысячи зрителей), его аудитория составила 1,436 миллиона зрителей.
Напомним, что дебют Головкина на PPV пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч продаж. О том, почему дебют Головкина на платном телевидении лучше, чем у Уорда и Ковалева, можно прочитать здесь.
Следующий поединок Головкина, который будет транслироваться на платном телевидении, намечен на 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперником казахстанца будет "регулярный" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
Их поединок состоялся 10 сентября в Лондоне на арене O2 и завершился досрочной победой казахстанского боксера. На территории Великобритании по системе PPV его показывал телеканал Sky Box Office. По данным СМИ, бой Головкин - Брук собрал 500 тысяч продаж.
Этот поединок транслировался и на телеканале HBO в два подхода, но уже без PPV. В прямом эфире его посмотрели 843 тысячи зрителей при пиковом показателе в 907 тысяч, с учетом повтора (593 тысячи зрителей), его аудитория составила 1,436 миллиона зрителей.
Напомним, что дебют Головкина на PPV пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч продаж. О том, почему дебют Головкина на платном телевидении лучше, чем у Уорда и Ковалева, можно прочитать здесь.
Следующий поединок Головкина, который будет транслироваться на платном телевидении, намечен на 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперником казахстанца будет "регулярный" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.