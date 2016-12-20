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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Стали известны PPV-продажи боя Головкин - Брук в Великобритании

Он состоялся 10 сентября в Лондоне и завершился досрочной победой казахстанца.

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55 Комментариев
Геннадий Головкин и Келл Брук. Фото с сайта theguardian.com
Геннадий Головкин и Келл Брук. Фото с сайта theguardian.com
Стали известны цифры продаж платных трансляций (PPV) в Великобритании на бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса чемпиона IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком (36-1, 25 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся 10 сентября в Лондоне на арене O2 и завершился досрочной победой казахстанского боксера. На территории Великобритании по системе PPV его показывал телеканал Sky Box Office. По данным СМИ, бой Головкин - Брук собрал 500 тысяч продаж.

Этот поединок транслировался и на телеканале HBO в два подхода, но уже без PPV. В прямом эфире его посмотрели 843 тысячи зрителей при пиковом показателе в 907 тысяч, с учетом повтора (593 тысячи зрителей), его аудитория составила 1,436 миллиона зрителей.

Напомним, что дебют Головкина на PPV пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч продаж. О том, почему дебют Головкина на платном телевидении лучше, чем у Уорда и Ковалева, можно прочитать здесь.

Следующий поединок Головкина, который будет транслироваться на платном телевидении, намечен на 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперником казахстанца будет "регулярный" чемпиона WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
Просмотров: 8709  Комментариев: 55
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Комментарии

 
 
Rassul Talapov 19 декабря 21:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
А почем нынче PPV в ВБ? Почему сразу не пишете?!!
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Viprin Viprin 19 декабря 21:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Rassul Talapov , если как в Штатах, тогда выходит Леффлер и Хирн хорошо наварились?
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ER NUR 19 декабря 22:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Viprin Viprin,Брук тоже озолотился, всего навсего за пару трещин на кости глазницы, тик глаза и небольшая потеря памяти
Ответить 2
 
Тимур Куанышкереев 19 декабря 23:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Rassul Talapov , стоимость ppv skysports в этом бою составил 17£ (hd), а это примерно 21.1$, получается 21.1×500'000=10'550'000$
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ТТ 44 20 декабря 10:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Тимур Куанышкереев,Если такая сумма. То Хирн не плохо заработал. И думаю в переговорах с Чебурашкой это было основным козырем. Сделаем бой ППВ и там ее купят до 300000 зрителей.
Ответить 1
 
Тимур Куанышкереев 20 декабря 10:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
ТТ 44, прогресс есть, прошлый ppv бой с Лемье принес организаторам 8'200'000$
Ответить 1
 
ТТ 44 20 декабря 12:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Тимур Куанышкереев, Прогресс уж точно на лицо)))... Особенно на лице Брука. Теперь и на лице Чебурашки)))...
Ответить 0
 
Данияр Сейтханов 19 декабря 21:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
Это помоему цифры Джошуа
Ответить -4
 
Асхат Жусупов 19 декабря 21:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
А сколько у канело с ханом было продаж? По моему поменьше
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик 19 декабря 22:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Асхат Жусупов , Канело и Хан дрались в США, если б дрались в Великобритании были бы цифры больше. Авторитетны цифры ППВ исключительно в рамках США. Тот же Цзю собирал по 300 тыс ППВ, но в Австралии и это как-то слабо считается. Это тоже самое, что привести Головкина в Казахстан и продавать его трансляции по 500 тг. Конечно тут миллион купит, но это не ППВ не будет объективным и авторитетным. Потому что только в США в мекке бокса приезжие боксеры могут действительно показывать свой уровень популярности.
Ответить -14
 
#23 19 декабря 23:35
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Шымкентский пацанчик, ты завязывай выдавать за абсолютную истину свои умозаключения, вызванные злостью от повсеместного признания Головкина гораздо более зрелищным, мастеровитым и денежным боксером чем твоего обожаемого сына судей. Цифры все говорят сами за себя. А если бы ппв в Британии принесли бы большую кассу, то поверь Канело и Хан дрались бы именно там. Сейчас деньги решают все, и уж промоутерам явно виднее лучше твоего где и как деньги поднимать. Какую еще ахинею про значимость в Австралии или еще где несешь, единственно что важно ОБЩАЯ СУММА, а она рассчитывается как объем продаж умноженный на цену продажи, так что про свои 500 тенге иди и бабушке втирай)))
Ответить 6
 
Шымкентский пацанчик 20 декабря 00:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
#23, ты не разбираешься в боксе и видимо не знаешь, что продажи боев в Великобритании с участием местных боксеров всегда выше чем с США
Ответить -9
 
#23 20 декабря 00:23
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Шымкентский пацанчик, возможно и не разбираюсь, я из себя тут гуру не строю. А если ты знаток - обоснуй этот свой тезис что в Британии ппв всегда больше чем в штатах, на примерах
Ответить 2
 
Шымкентский пацанчик 20 декабря 00:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
#23, и PPV учитываются только в США, не важно сколько ты там продал в Канаде, в Великобритании, в Австралии - никому это не интересно. Настоящее платное телевидение только в США, которое отражает популярность боксера. А эти три страны упомянуттых выше служат чисто для зарабатывания денег, т.к. еще раз повторю - продажи там всегда выше, чем в США.
Ответить -8
 
#23 20 декабря 00:30
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Шымкентский пацанчик, что значит учитываются только в сша? учитываются где, кем, для чего? кому не интересно сколько ты там продал? и что значит "настоящее платное телевидение"? В смысле в Англии оно игрушечное, или там ненастоящими деньгами платят? кого ты тут учишь, не зная предмета? и еще, популярность также определяют количеством бесплатных просмотров, и не смотря что бой был в Британии и дрались два неамериканских боксера цифра под 1,5 млн просмотров очень не плохая.
Ответить 5
 
Maro Ko 20 декабря 11:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
#23,красиво ты его схавал
Ответить 0
 
#23 20 декабря 00:39
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Шымкентский пацанчик, США по праву считается меккой бокса т.к. там самый большой рынок, который и способствовал зарождению профессионального бокса, который мы сейчас знаем, и он живет по законам, придуманным в штатах, и они в том числе гласят, что популярность выражается в деньгах, который приносит бой, и они чаще проводятся именно в штатах, т.к. там больше денег, а не потому что там супер ценители бокса, а в остальном мире - далбичи. Потребитель всегда прав, и средний потребитель в штатах такой же как и в других странах, лежит на диване и хочет видеть экшн.
Попробуй оспорь
Ответить 5
 
Nurlan 20 декабря 12:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
#23, гаси этого тормоза! Ни в чем он не разбирается по ходу.
Ответить 1
 
ER NUR 19 декабря 22:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Асхат Жусупов ,у Саулешки сборы постоянно падают после сдачи пояса- это верный признак что его тоже выбросят под танк т.е. под GGG
Ответить 4
 
Коренной 20 декабря 10:12
Статус: Профи
Рейтинг: 376
ER NUR, как можно говорить о какой-то закономерности в количестве продаж, если прошел всего один бой?
Ответить -1
 
Бек $$$ 19 декабря 22:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
в 18 марте 600- 700 будет !!! 17 сентября рекорд будет !!!
Ответить 2
 
Санек Васильев 20 декабря 01:14
Статус: Профи
Рейтинг: 336
Бек $$$, Насчет твоих цифр незнаю, но 250 тыс будет уже большим успехом для Геннадия учитывая уровень Джейкобса
Ответить 1
 
Ерлан Сейтхалиев 19 декабря 22:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 502
Алишер Алибек, я про ппв не сомневаюсь. Там другое, о невнимательности автора. Уже поудаляли, поисправляли.
Ответить 1
 
Lada Vesta 19 декабря 22:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
пацанёнка опять колбасит
Ответить 3
 
Артур Карапетян 19 декабря 22:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Сондерс в конце февраля или вначале марта возможно встретится с японцем Муратой, .а затем с победителем боя Головкин-Джейкобсом
Ответить 1
 
ER NUR 19 декабря 23:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Артур Карапетян,на победителя вроде Камеруниц Н Жкам метил
Ответить 1
 
Francesco Sinibaldi 19 декабря 22:44
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Spreading.
There, in
the glimmer,
while a
persuasive
thought tells
me the story
of a novel
seaside....
Francesco Sinibaldi
Ответить -1
 
Darkhan 19 декабря 22:51
Статус: Профи
Рейтинг: 316
В приципе солидненько головкин самый популярный боксер панчер
Ответить 2
 
Канат Дарбаев 19 декабря 23:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Өте жақсы көрсеткіш, ең аз дегенде... 25 млн. $ пайда түскен болар. Өйткені ең азы50$-дан болса да ағылшындарға бұл ақша көп емес. ¥ ең құнды валюта
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Асет Курбанбаев 19 декабря 23:06
Статус: Профи
Рейтинг: 439
Наверняка в бою с Джейкобсом в США PPV продаж будет еще больше !...
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#23 19 декабря 23:41
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Асет Курбанбаев, я уверен что ппв как минимум превысит уровень безубыточности, а самое главное это то что Гена уже стал ппв бойцом с кем бы он не дрался, а когда он все таки встретиться с другим ппв бойцом - Канело, то тут будет такая касса, о которой никто из нынешних боксеров и не мечтает)
Ответить 2
 
Дастан Курманбаев 19 декабря 23:27
Статус: Профи
Рейтинг: 309
У нас в Алматы люди абсолютно бесплатно ломают друг другу глазницы, головы, носы , челюсти и т.д и т.п. без всякого платного телевидения!!!!!! Но , прада, на улице или в пивнушках.
Ответить 0
 
Коренной 20 декабря 01:48
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Левая информация, которая нигде не подтверждена
Ответить -5
 
митяй 20 декабря 04:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
Коренной, http://www.boxingnews24.com/2016/12/gennady-golovkin-vs-danny-jacobs-official-march-18-hbo-ppv/
Ответить 0
 
Коренной 20 декабря 10:59
Статус: Профи
Рейтинг: 376
митяй, я видел эту статью. Есть еще несколько упоминаний в других статьях. Но мимоходом, без указания источников. Нигде это не оформлено отдельной статьей, отдельной новостью. В одном месте ссылаются на британский Times, но я не смог найти у них на сайте ничего подобного. К тому же, многие пишут, что Sky никогда не озвучивает данные по продажам PPV. Поэтому это - очень сомнительная информация
Ответить 0
 
митяй 20 декабря 04:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
http://www.boxingnews24.com/2016/12/gennady-golovkin-vs-danny-jacobs-official-march-18-hbo-ppv/
Коренной, Борьба Головкина против бывшего IBF в среднем весе Дэвид Лемье принес 150 тысяч PPV покупает на телеканале НВО в октябре 2015 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. последний бой Головкина против полусреднем весе Келли Брук принес в 500000 покупает на Sky Box Office PPV в Великобритании
Ответить 0
 
Коренной 20 декабря 14:33
Статус: Профи
Рейтинг: 376
митяй, кстати, я не исключаю того, что бой действительно мог так продаться. Это скорее критика в адрес сайта за размещение непроверенной информации, чем попытка занизить рейтинги Головкина
Ответить 0
 
Бахытжан Оналбаев 20 декабря 02:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Просто гордитесь Генадием что он с нашей страны.....
Ответить 1
 
митяй 20 декабря 04:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
Текст комментария Борьба Головкина против бывшего IBF в среднем весе Дэвид Лемье принес 150 тысяч PPV покупает на телеканале НВО в октябре 2015 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. последний бой Головкина против полусреднем весе Келли Брук принес в 500000 покупает на Sky Box Office PPV в Великобритании http://www.boxingnews24.com/2016/12/gennady-golovkin-vs-danny-jacobs-official-march-18-hbo-ppv/
Ответить 0
 
Lada Vesta 20 декабря 08:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
#23, чё-то пацанёнок сдулся. надоело его глупости читать, которые я уже и не читаю
Ответить 1
 
Алтай Жұмабек 20 декабря 10:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
На самом деле, в ГреатБритани ппв боя Головкин-Брук продавались за деньги из игры Монополия.Поэтому их и раскупили. Но об этом знают только Шымкенц(тс)кий, У)Коренной и пара-тройка бездельников. Сдается мне, что бездельники эти из редакции Вестей.кз. Сидят и комменты строчат. Так увлекаются, что не замечают какие грамматические ошип(б)ки постоянно допускают в своих статьях, а то и умудряются с ошибочками копипастом заниматься.А то как объяснить этих троллей, нескончаемые ошибки в текстах? Вести.кз, пора бы уже зарегистрированным пользователям, которые ошибки ваши исправляют, выплачивать за коррекцию)))
Не фанат Головкина, но радуюсь его победам и переживаю, когда его поливают грязью всякие умники, которые, простите за фразу, никуя не добились в жизни,...
Ответить 1
 
Коренной 20 декабря 11:19
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Алтай Жұмабек,
"продавались за деньги из игры Монополия." Нет. Но некорректно сравнивать продажи товара за 21$ и за 65$. Естественно, товар за 21$ будет продаваться в количестве, превышающим количество продаж товара за 65$ в разы. Это не дает ясной картины. Поэтому все эти попытки со стороны других пользователей уколоть Канело беспочвенны.
"Сдается мне, что бездельники эти из редакции Вестей.кз" Конечно, никто же в здравом уме не может критиковать Головкина. Он же святой. Все его обожают и обожествляют. Только злобные наймиты пишут гадости про него. Так получается? Он что, дух небесный?
"грамматические ошип(б)ки". Ошибки? Ну давай, ищи мои ошибки.
"никуя не добились в жизни". Да ты прямо ясновидящий. Ты же за бездушными цифрами видишь и бездельников, и их место работы, и даже успехи в жизни. Может начнешь судьбу предсказывать по нику? Или порчу наводить по аватарке?
Ответить 0
 
Altay Zhumabek 20 декабря 11:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Коренной, а я тебя и не имел ввиду. Читай лучше, я писал про тебя в частности что ты считаешь знаешь что ппв продается за денюшки монополии. Тебя к бездельникам я не относил. Чего ты подписываешься? Или задело?
Ответить 1
 
ТТ 44 20 декабря 12:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Altay Zhumabek, И Тип Корень и Шым Поцик и Дартоша. Все люди одного типа и от одного лица пишет. Витек. Харэ прикалыватся. Твой кораблик утонул. Геннадии САМЫЙ крутой Файтер в МИРЕ. Это Весь мир признал. А то что ты не признаеш, так это участь таких как ты.
Ответить 2
 
Коренной 20 декабря 14:26
Статус: Профи
Рейтинг: 376
ТТ 44, "Все люди одного типа и от одного лица пишет." можешь доказать? Одинаковые IP? Стиль разговора? Одинаковые
грамматические ошибки? Ошибки в пунктуации? Если ты потратишь немного своего времени на анализ комментариев, то сможешь заметить, что стили письма у
меня, у Дартаньяна и Пацанчика отличаются. Отличаются и позиции.
Витек? Это Кайзер что ли? С ним я вообще по множеству пунктов несогласен.
Ответить 0
 
Коренной 20 декабря 13:38
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Altay Zhumabek, не сразу понял твое предложение насчет бездельников, претензии за это снимаю. Насчет того, что они пишут от редакции - не думаю. Иначе бы тут такая жесть в комментариях творилась, mail.ru как пример.
Надеюсь, и ты понял мою мысль насчет продаж ППВ. Почему я подвергаю сомнению цифры в 500 тысяч, написал выше.
А насчет того, чтобы писать от своего лица. Я тут никого не анонимно не оскорбляю, по матери не посылаю, ярым троллингом вроде бы тоже не занимаюсь, если имею к кому либо вопросы или претензии, то всегда обосновываю. Просто не хочу афишировать свое имя и все.
Ответить 0
 
Altay Zhumabek 20 декабря 11:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Коренной, а про то что, мол злобные наймиты про Головкина пишут и все такое.. Ну насчет злобных не знаю, да и наймитами не считаю. Другое дело, бездельники, которым дало было задание писать комментарии, дабы повысить рейтинг портала... Чего только не сделаешь, ради посещаемости сайта, а в следствии и продаваемости рекламных банеров и площадей на сайте..
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Altay Zhumabek 20 декабря 11:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
И еще, будьте мужчинами, пишите комментарии от своего лица, не скрывайтесь под вымышленными никами. Не можете? Тогда лучше молчите.
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fanatik fanatik 20 декабря 10:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
если бой Головкин-Джейкобс соберет 350к ППВ это будет очень хорошо
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Nurlan 20 декабря 12:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
ГГГ - Джейкобс соберет не менее 300 тыс. PPV! Уух как я жду этот поединок! Если Гена выиграет его, то думаю многие хейтеры заткнуться. Хотя хейтеры на то и хейтеры, что они всегда найдут отмазку )))). Но Джейкобс хоть и не супер-звезда, но назвать его средняком или маленьким точно язык не повернется.
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Nurlan 20 декабря 12:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Nurlan, Я думаю в бою с тем же Альваресом, Джейкобс имел бы все шансы на победу. А Сондерса он бы точно размазал.
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Коренной 20 декабря 14:29
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Nurlan, Джейкобс по всем параметрам топ, кроме одного - держалка. Которая дается от природы, и которую не натренируешь. И если он пропустит раньше, чем сможет потрясти Головкина, то это будет конец. А пропускают все
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Zhomart 20 декабря 13:09
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
Ребята, кончайте поливать друг-друга грязью! Это же новостной сайт, а не место для "айтыса".
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Argimbaev Serik 20 декабря 15:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2056
Народ, вы тут пишете, что мол цена PPV была дешевой, 21 доллар вместо стандартных для США 60 баксов, т.е. в 3 раза дешевле. Ну хорошо, согласен. Давайте тогда разделим цифру 500 тысяч на 3, чтобы подогнать к американскому стандарту. Но вы все не подумали об одном таком же справедливом факте - население Великобритании в 5 раз меньше, чем в США.
Т.е. если подогнать под америку цифры PPV по британскому бою Головкин-Брук, то 500 тысяч делим на 3 и умножаем на 5. Итого получаем цифру PPV продаж 833 000 (при условной цене 60 баксов) приближенную к американским реалиям.
Так что реальная цифра 833 000 PPV, и суммарная выручка 50 млн. долларов. Нехило, да?
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