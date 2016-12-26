Головкин стал третьим в списке MVP-боксеров 2016 года

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Актобе Жайык 3:0
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин стал третьим в списке MVP-боксеров 2016 года

GGG одержал две досрочные победы и без боя получил пояс чемпиона WBC.

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Геннадий Головкин. Фото с сайта BoxingScene.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта BoxingScene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) стал третьим в так называемом списке MVP-боксеров 2016 года, которые внесли вклад в развитие бокса и попутно пополнили свой "кошелек", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes. "Он (Головкин) может стать следующей суперзведой бокса (возможно даже больше, чем "Канело"), однако ему так и не удалось заполучить тот бой с Альваресом. На март у него намечен поединок с Дэниэлом Джейкобсом перед встречей с Альваресом в сентябре следующего года", - пишет издание.

Добавим, что в этом году Головкин провел два боя: в апреле в США он нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука. Оба поединка собрали аншлаги.

Сообщалось, что гонорар Головкина за бой с Уэйдом составил два миллиона долларов, а поединок с Бруком принес ему уже четыре миллиона долларов. Это самый большой гонорар в карьере казахстанского боксера.

Также в этом году Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, который ему без боя "отдал" мексиканец Сауль "Канело" Альварес, и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.

Первое место в рейтинге Forbes занял бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, состоявшийся 20 ноября в Лас-Вегасе. Несмотря на низкие PPV-продажи (160 тысяч), Уорд заработал пять миллионов долларов, а Ковалев - два миллиона.

Полностью десятка MVP-боксеров 2016 года по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Сергей Ковалев - Андре Уорд;
2. Сауль "Канело" Альварес;
3. Геннадий Головкин;
4. Мэнни Пакьяо;
5. Роман Гонсалес;
6. Кит Турман;
7. Энтони Джошуа;
8. Василий Ломаченко;
9. Джо Смит;
10. Теренс Кроуфорд.
Просмотров: 2945  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 09:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
А почему Сергея и Уорда вместе поставили? Они что сиамские близнецы????
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GGGabit Сегодня 11:04
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Мухамбет Имангазиев,Да и еще почему Уорд-5 а Ковалев-2.
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 11:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
GGGabit, наверно они как одна семья, если их гонорар считают целиком
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Хороший Мальчик Сегодня 12:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1071
Не понятно почему Ковалев на 1 месте, он же ничего не смог сделать Уорду и не смог победит досрочно Чилембу!
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