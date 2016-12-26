Головкин стал третьим в списке MVP-боксеров 2016 года

GGG одержал две досрочные победы и без боя получил пояс чемпиона WBC.
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- Forbes назвал 2016 год одним из самых разочаровывающих в карьере Головкина
- Головкин остался вторым в списке самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes
Геннадий Головкин. Фото с сайта BoxingScene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) стал третьим в так называемом списке MVP-боксеров 2016 года, которые внесли вклад в развитие бокса и попутно пополнили свой "кошелек", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes. "Он (Головкин) может стать следующей суперзведой бокса (возможно даже больше, чем "Канело"), однако ему так и не удалось заполучить тот бой с Альваресом. На март у него намечен поединок с Дэниэлом Джейкобсом перед встречей с Альваресом в сентябре следующего года", - пишет издание.
Добавим, что в этом году Головкин провел два боя: в апреле в США он нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука. Оба поединка собрали аншлаги.
Сообщалось, что гонорар Головкина за бой с Уэйдом составил два миллиона долларов, а поединок с Бруком принес ему уже четыре миллиона долларов. Это самый большой гонорар в карьере казахстанского боксера.
Также в этом году Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, который ему без боя "отдал" мексиканец Сауль "Канело" Альварес, и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.
Первое место в рейтинге Forbes занял бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, состоявшийся 20 ноября в Лас-Вегасе. Несмотря на низкие PPV-продажи (160 тысяч), Уорд заработал пять миллионов долларов, а Ковалев - два миллиона.
Полностью десятка MVP-боксеров 2016 года по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Сергей Ковалев - Андре Уорд;
2. Сауль "Канело" Альварес;
3. Геннадий Головкин;
4. Мэнни Пакьяо;
5. Роман Гонсалес;
6. Кит Турман;
7. Энтони Джошуа;
8. Василий Ломаченко;
9. Джо Смит;
10. Теренс Кроуфорд.
Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes. "Он (Головкин) может стать следующей суперзведой бокса (возможно даже больше, чем "Канело"), однако ему так и не удалось заполучить тот бой с Альваресом. На март у него намечен поединок с Дэниэлом Джейкобсом перед встречей с Альваресом в сентябре следующего года", - пишет издание.
Добавим, что в этом году Головкин провел два боя: в апреле в США он нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука. Оба поединка собрали аншлаги.
Сообщалось, что гонорар Головкина за бой с Уэйдом составил два миллиона долларов, а поединок с Бруком принес ему уже четыре миллиона долларов. Это самый большой гонорар в карьере казахстанского боксера.
Также в этом году Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, который ему без боя "отдал" мексиканец Сауль "Канело" Альварес, и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.
Первое место в рейтинге Forbes занял бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, состоявшийся 20 ноября в Лас-Вегасе. Несмотря на низкие PPV-продажи (160 тысяч), Уорд заработал пять миллионов долларов, а Ковалев - два миллиона.
Полностью десятка MVP-боксеров 2016 года по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Сергей Ковалев - Андре Уорд;
2. Сауль "Канело" Альварес;
3. Геннадий Головкин;
4. Мэнни Пакьяо;
5. Роман Гонсалес;
6. Кит Турман;
7. Энтони Джошуа;
8. Василий Ломаченко;
9. Джо Смит;
10. Теренс Кроуфорд.