Альварес все-таки запланировал на 2017 год бой с Головкиным

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Альварес все-таки запланировал на 2017 год бой с Головкиным

Всего в следующем году мексиканский боксер планирует провести три поединка.

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4 Комментария
Фото: Golden Boy Promotions
Фото: Golden Boy Promotions
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) имеет два плана действий на следующий бой.

Согласно информации журналиста ESPN Салварадо Санчеса, всего в 2017 году "Канело" планирует провести три поединка. Согласно плану "А" его соперниками поочередно будут следующие боксеры: его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, казахстанец Геннадий Головкин и пуэрториканец Мигель Котто.

План "В" предусматривает всего одно изменение - заменить Чавеса-младшего по майскому поединку может чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого недавно стал Альварес. Бой с Головкиным у "Канело" намечен на сентябрь, а с Котто он встретится, скорее всего, в декабре.

Добавим, что команды Альвареса и Чавеса-младшего ведут переговоры по бою на 6 мая по HBO на PPV. За этот поединок Чавесу-младшему предложили шесть миллионов долларов плюс процент от продаж PPV, у него есть есть время на раздумье до 2 января. При этом сам Чавес-младший заявил, что в случае провала с "Канело" он готов встретиться с Головкиным.

При этом ранее сообщалось, что Головкин не входит в планы "Канело" на 2017 год. Основной проблемой в переговорах является финансовая сторона. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
Просмотров: 4097  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Lada Vesta Сегодня 08:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 189
неплохие деньги для Чавеса, нужно ему соглашаться. А Головкину нужно минимум лямов 50 отстёгивать, тогда бой будет
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Бейбут Есмурзин Сегодня 08:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Если Сондерс и Альварес встретится в мае то победителем этого боя встретится с Генной. Это облегчать тяжёлую труд Леффлера если как всегда не будет убегать не кто.
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Serik Orda Сегодня 09:13
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Бейбут Есмурзин,С Сондерсом сложно договориться. Он действительно держит пояс в заложниках
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Mara Сегодня 09:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 914
Три боя в год для Саулешки это многовато. он отсеит одного и прямо посредине попадётся ГГГ.
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