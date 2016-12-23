Если не заключу сделку с "Канело", то тогда хочу бой с Головкиным - Чавес-младший

Мексиканский боксер назвал вес, в котором хотел бы встретиться с GGG.
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Геннадий Головкин и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото c Facebook
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезра Чавес-младший (49-2-1, 32 КО) заявил, что у него есть запасной вариант на тот случай, если он не сможет договориться о бое со своим соотечественником Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), которому принадлежит титул чемпиона WBO в первом среднем весе.
Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры и уже согласовали договорной вес, в котором пройдет поединок - 165 фунтов. Сам бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV (платные трансляции).
Основная проблема заключается в финансовых условиях. Сообщалось, что команда Альвареса предложила Чавесу-младшему за бой шесть миллионов долларов плюс процент от продаж PPV. У экс-чемпиона есть время на раздумье до 2 января.
В то же время Чавес-младший заявил, что если же они с "Канело" достигнут соглашения, то он хотел бы провести бой против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в рамках второго среднего веса (168 фунтов).
"Есть вариант с Головкиным, но он не хочет подниматься в 168 фунтов. Головкин, как и "Канело". Он хотел, чтобы "Канело" поднялся в 160, потому что он меньше, но он не захотел идти в 168, когда я бросил ему вызов.
Если "Канело" не захочет драться со мной, то есть вероятность боя с Головкиным. Я всегда говорил, что хочу драться с Головкиным и продолжаю настаивать на этом. Теперь я могу доказать, что способен сделать все (168 фунтов) для боя с ним", - цитирует Чавеса-младшего BoxingScene.com.
Добавим, что у Альвареса также имеется запасной вариант. В мае он может встретиться с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО), обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Что касается Головкина, то свой следующий бой он проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры и уже согласовали договорной вес, в котором пройдет поединок - 165 фунтов. Сам бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV (платные трансляции).
Основная проблема заключается в финансовых условиях. Сообщалось, что команда Альвареса предложила Чавесу-младшему за бой шесть миллионов долларов плюс процент от продаж PPV. У экс-чемпиона есть время на раздумье до 2 января.
В то же время Чавес-младший заявил, что если же они с "Канело" достигнут соглашения, то он хотел бы провести бой против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в рамках второго среднего веса (168 фунтов).
"Есть вариант с Головкиным, но он не хочет подниматься в 168 фунтов. Головкин, как и "Канело". Он хотел, чтобы "Канело" поднялся в 160, потому что он меньше, но он не захотел идти в 168, когда я бросил ему вызов.
Если "Канело" не захочет драться со мной, то есть вероятность боя с Головкиным. Я всегда говорил, что хочу драться с Головкиным и продолжаю настаивать на этом. Теперь я могу доказать, что способен сделать все (168 фунтов) для боя с ним", - цитирует Чавеса-младшего BoxingScene.com.
Добавим, что у Альвареса также имеется запасной вариант. В мае он может встретиться с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО), обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Что касается Головкина, то свой следующий бой он проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).