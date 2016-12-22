Команда Альвареса дала Чавесу срок до 2 января в переговорах по поводу боя

"Канело" не намерен идти на уступки и готов выбрать другого соперника.
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Сауль Альварес. Фото с сайта fightnews.ru
Команда Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) не намерена идти на уступки Хулио Сезару Чавесу-младшему (49-2-1, 32 КО) в переговорах по поводу их боя.
Как сообщает "Чемпионат.сом", если Чавес-младший не согласится на эти условия до 2 января, "Канело" выберет другого соперника.
Чавесу предложили шесть миллионов долларов гонорара плюс часть доходов от продаж трансляции боя по системе PPV.
Предварительно бой намечен на 6 мая. Запасной вариант Альвареса - чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Поединок Альварес - Чавес может пройти в промежуточном весе до 75 килограммов (165 фунтов). В этом году "Канело" проводил бои в полусреднем весе (147 фунтов) и в промежуточном (155 фунтов). В то же время Чавес-младший перед боем с Домиником Бричом впервые за два года уложился в лимит второго среднего веса. При этом поединок с немцем стал для мексиканца единственным в 2016 году.