Стали известны финансовые детали переговоров по бою между Альваресом и Чавесом-младшим

Стороны уже согласовали договорной вес. Сам поединок планируется на 6 мая.
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Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото boxingscene.com
Стали известны финансовые детали переговоров по бою между чемпионом мира в первом среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 КО).
Как стало известно ESPN Deportes, промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела "Канело", предложила Чавесу-младшему за бой шесть миллионов долларов плюс процент от продаж pay-per-view (платные трансляции).
Бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV. Что касается весовой категории, то стороны уже согласовали договорной вес - 165 фунтов. У Чавеса-младшего есть время до 2 января.
В то же время у "Канело" есть и запасной вариант. В частности, бой против чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Кроме того, на сентябрь у "Канело" намечен самый ожидаемый поединок 2017 года против казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Сообщалось, что их поединок пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).
Как стало известно ESPN Deportes, промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела "Канело", предложила Чавесу-младшему за бой шесть миллионов долларов плюс процент от продаж pay-per-view (платные трансляции).
Бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV. Что касается весовой категории, то стороны уже согласовали договорной вес - 165 фунтов. У Чавеса-младшего есть время до 2 января.
В то же время у "Канело" есть и запасной вариант. В частности, бой против чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
Кроме того, на сентябрь у "Канело" намечен самый ожидаемый поединок 2017 года против казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Сообщалось, что их поединок пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).