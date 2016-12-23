Стали известны финансовые детали переговоров по бою между Альваресом и Чавесом-младшим

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Стали известны финансовые детали переговоров по бою между Альваресом и Чавесом-младшим

Стороны уже согласовали договорной вес. Сам поединок планируется на 6 мая.

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7 Комментариев
Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото boxingscene.com
Сауль Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший. Фото boxingscene.com
Стали известны финансовые детали переговоров по бою между чемпионом мира в первом среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 КО).

Как стало известно ESPN Deportes, промоутерская компания Golden Boy Promotions, ведущая дела "Канело", предложила Чавесу-младшему за бой шесть миллионов долларов плюс процент от продаж pay-per-view (платные трансляции).

Бой хотят провести в США 6 мая и транслировать его по HBO на PPV. Что касается весовой категории, то стороны уже согласовали договорной вес - 165 фунтов. У Чавеса-младшего есть время до 2 января.

В то же время у "Канело" есть и запасной вариант. В частности, бой против чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.

Кроме того, на сентябрь у "Канело" намечен самый ожидаемый поединок 2017 года против казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Сообщалось, что их поединок пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов).
Просмотров: 3923  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Мухамбет Имангазиев Сегодня 09:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
У кабанчика тело слушается только Оскара. Если он сказал тело Саулешки раздувается и сдувается ко всем удобным соперникам. Кого он обманывает? Идиот!
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KAIRAT Сегодня 10:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4518
Всем было понятно давно что. вес был отговоркой чтобы слинять от боя с головкином. после подписания контракта канело станет посмещищем на глазах всего мира.
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Санек Васильев Сегодня 10:56
Статус: Профи
Рейтинг: 350
Ох чую я что не будет боя в сентябре 2017 с рыжим. После боя с Чавкой че нибудь опять придумает Оскар
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Dulat Omar Сегодня 11:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Это бизнес и ничего кроме бизнеса. Ведь понятно,что ребята хотят срубить бабла на двоих. И потом мне тоже кажется боя с Геной в 2017 не будет. Будут только пиариться на имени Головкина. Поэтому команде Головкина надо ультиматум ставить.
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Mara Сегодня 11:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
Dulat Omar,Ультиматум во все усышание 50на 50 или катись колбаской ?
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Dulat Omar Сегодня 13:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Mara, Тактика команды Гены не совсем правильная, потому что они в приоритет поставили денежные бои и стали гоняться за Альваресом. Сейчас Гена супер-чемпион в этом дивизионе и на этом надо строить политику. Он должен всем четко дать понять, что сейчас и здесь он непобежденный первый номер. И никто не может даже близко конкурировать с ним в этом весе. Он победит любого в среднем весе. Не он, а Альварес должен доказывать,что он может чего-то стоить в бою с Геной. И потом нужно попытаться дискредитировать Альвареса перед его же публикой. И надо разговаривать с ним как чемпион с претендентом.
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serikjan atau Сегодня 12:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2697
Dulat Omar,зачем ему дратся с Головкиным, Джейкобсом, Эндред и Чарло - все эти опасные противники Канело, рискованные бои. Он даже маленькую, безударную Лару не победил.
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